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Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с главой Сургута Вадимом Шуваловым. В ходе диалога стороны обсудили итоги социально-экономического развития Сургута за 2017 год, вопросы развития комфортной городской среды, создания кванториума, приватизации муниципальных предприятий, внедрения в Югре «Сертификата дополнительного образования», улучшения инвестиционной привлекательности. В частности, как эти и другие направления реализуются в крупнейшем городе автономного округа.
«У нас с вами есть возможность обсудить важные вопросы как для развития Сургута, так и развития региона в целом, учитывая статус и место, которое занимает муниципальное образование на экономической, политической, социальной, общественной картах автономного округа. Сургут – один из экономических центров региона и очень многое зависит от эффективной деятельности органов власти муниципалитета», – обратилась к главе города Наталья Комарова.
Вадим Шувалов проинформировал, что в прошлом году удалось вовлечь широкие массы жителей в процесс обновления дворовой территории. Так, при активном участии горожан в Сургуте благоустроено 14 дворов. Большая детская игровая площадка появилась на территории парка «За Саймой». В парке «Кедровый лог» построен пешеходный мост. Общий объем расходов по благоустройству составил порядка 290 миллионов рублей, из них почти 20 миллионов – средства собственников жилья.
Не менее важным событием для Сургута и Югры в целом Вадим Шувалов назвал подписание концессионного соглашения по развитию парковой зоны в 41 мкр. «Новые ключи». Согласно проекту, горожане уже через 5 лет получат благоустроенный парк отдыха, отвечающий самым современным требованиям. В реконструкцию общественной территории инвестор планирует вложить 200 миллионов рублей.
Кроме того, в 2018 году в городе будет запущен проект «Индустриальный парк», специализирующийся на производстве электрощитовой продукции, бурового оборудования, высокотехнологичной продукции для нефтесервиса и др.
Губернатор Югры Наталья Комарова поинтересовалась, как обстоят дела с созданием кванториума в Сургуте. Вадим Шувалов доложил: степень строительной готовности объекта на сегодняшний день составляет 80%. Торжественное открытие детского технопарка пройдет уже в марте текущего года.
В отношении «Сертификата дополнительного образования» глава города сообщил, что в Сургуте более восьми тысяч детей обучаются с использованием данного документа по дополнительным общеобразовательным программам. Это 12,7% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.