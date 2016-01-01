Теперь экспонаты Музея Природы и Человека можно не только увидеть, но и услышать и даже прикоснуться к ним!

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В Музее Природы и Человека успешно реализуется долгосрочная программа «МУЗЕЙ БЕЗ БАРЬЕРА». Это - единственный музей, в экспозиционных залах которого для слабовидящих и слабослышащих посетителей осуществляется показ фильмов с тифлопереводом и субтитрами, установлено более 30 трехмерных моделей копий предметов и реплик, включая текстильные книги ручного ткачества, иконы и картины из фондов музея в тактильном изображении 3D и 2D формата. Выпущен Этнографический альбом «Мифологическое время» с объемными репликами и использованием шрифта Брайля.
Для справки: При поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на средства целевой программы «Комплексная реабилитация людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности» и в рамках программы «Доступная среда» Музей Природы и Человека, единственный из государственных музеев Югры, признан соответствующим требованиям обеспечения условий доступности для инвалидов, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством РФ о социальной защите инвалидов.
Профессиональные навыки сотрудников музея в работе с людьми с ограниченными возможностями, подтверждены тестированием в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы».
Музей Природы и Человека единственный музей, в котором создан не только беспрепятственный доступ маломобильных групп населения к объектам историко-культурного наследия, но и безбарьерная информационная среда для посетителей с ограничениями по слуху.
В экспозиционных залах для слабовидящих и слабослышащих посетителей осуществляется показ фильмов с тифлопереводом и субтитрами.
В музее установлено более 30 трехмерных моделей копий предметов и реплик, среди которых текстильные книги ручного ткачества, иконы и картины из фондов музея в тактильном изображении 3D и 2D формата. Теперь в Музее Природы и Человека наряду с традиционными вспомогательными способами знакомства с музейными коллекциями 3D-технологии помогают заглянуть в историю тем, кто был не в состоянии это сделать и расширить свое познание о мире.
Три электронных звуковых комплекса с надписями по системе Брайля, позволяющие маломобильным группам населения тактильно осматривать экспозицию: «Звуки в мире насекомых», «Звуки в мире животных», «Звуки в мире птиц», - смонтированы силами сотрудников музея в электронные киоски и установлены в зале «Мозаика природы».
Предметы из экспозиции тактильного доступа изготовлены из натуральных материалов, что легко идентифицируется слабовидящим и незрячими посетителям. Технические возможности пространства, масштаб мультимедиа и размеры реквизита позволяют «особым» посетителям быть активными участниками образовательных программ.
Аудио-тактильный комплекс «Югра в древности», в составе которого 15 тактильных реплик (копий) музейных экспонатов из коллекции музея по археологии, 2 альбома Брайля, содержащих тексты и рисунки двух разделов стационарной экспозиции: «Времена изначальные» (палеонтология), «Югра в древности» (археология), успешно используется музеями Ханты-Мансийского автономного округа, как передвижная выставка для слепых и слабовидящих людей.
Дополнительно выпущен Этнографический альбом «Мифологическое время» с объемными репликами и использованием шрифта Брайля.
Для людей с ограничениями по слуху изготовлены четыре видео ролика о Музее и его экспозициях с аудио-сопровождением и бегущей строкой.
В канун Международного дня слепых, 12 ноября в Музее Природы и Человека состоялась презентация программы творческой реабилитации и социальной адаптации музейными средствами «Светлый мир».
2 декабря 2017 года Музей Природы и Человека принял участие во Всероссийской музейной акции «Музей для всех! День инклюзии», учрежденной в рамках проекта «Инклюзивный музей», который реализуется Российским комитетом Международного совета Музеев. Музей Природы и Человека был единственным из государственных музеев Югры в числе 250 музеев в сотне городов России от Калининграда до Владивостока, которые открыли свои двери для посетителей с особенностями ментального и физического развития.