В Югре выберут кандидата в представители губернатора в Молодежной палате при Думе округа

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В Югре выберут кандидата в представители губернатора в Молодежной палате при Думе округа

Сегодня в правительстве округа состоится отбор кандидата в представители губернатора Югры в Молодежной палате (Молодежном парламенте) при Думе автономного округа шестого созыва.

Как сообщили в департаменте внутренней политики Югры, на соискание этой должности претендуют 13 югорчан. Сегодня специально созданная комиссия, в состав которой вошли представители органов власти, научных и образовательных организаций, общественности, рассмотрит их документы, проведет собеседование.

Представитель главы региона в окружной Думе будет обеспечивать взаимодействие губернатора автономного округа с Молодежным парламентом, исполнительными органами государственной власти автономного округа, осуществлять иные функции в целях реализации прав и законных интересов молодежи автономного округа.

Отметим, что кандидатом может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно, не замещающий государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность, должность муниципальной службы.

Представитель губернатора будет осуществлять свою деятельность на общественных началах.

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