Окружной Дом народного творчества приглашает принять участие в Окружном интернет-конкурсе изобразительного искусства &quot;Радуга Югры&quot;, посвященном юбилею Г.С. Райшева

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Окружной Дом народного творчества приглашает принять участие в Окружном интернет-конкурсе изобразительного искусства "Радуга Югры", посвященном юбилею Г.С. Райшева

Окружной дом народного творчества начинает прием заявок с 22 января по 31 мая 2018 года для участия в Окружном интернет-конкурсе изобразительного искусства "Радуга Югры", посвященном юбилею заслуженного художника России Г.С. Райшева.

Конкурс реализуется в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации и проводится с целью создания условий для развития художественного творчества детей посредством поддержания интереса к обычаям и традициям народов многонациональной Югры.

Для участия приглашаются дети в возрасте от 6 до 18 лет. Принимаются детские художественные работы, созданные в любой живописной или графической технике и направлениях (масло, гуашь, пастель, акварель, цветные мелки, карандаши и т.д.).

Задачи конкурса:

- Выявление талантливых и одаренных детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;

- Популяризация детского художественного творчества посредством  изучения, сохранения и трансляции  самобытной  культуры народов, проживающих в Югре;

- Создание условий для сохранения преемственности поколений;

- Развитие творческой активности детей.

Номинации интернет-конкурса: «Народные сказки», «Герои легенд, преданий, сказаний, былин и др.», «Народные традиции, обычаи и обряды», «Народные праздники».

  Заявки на участие в конкурсе направляются в срок до 21 мая 2018 года в адрес АУ «Окружной Дом народного творчества» на e-mail: hto@to-kultura.ru с отметкой «Конкурс "Радуга Югры"»

            Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества»  http://odntugra.ru, http://to-kultura.ru и соцсетях vk.com/odntugra86, ok.ru/odntugra86, instagram.com/odntugra86.

Организатор конкурса –  автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества».

Более подробная информация и форма анкеты-заявки участника представлены в Положении:

to-kultura.ru/sites/default/files/raduga_yugry.doc

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

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