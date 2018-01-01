Окружной Дом народного творчества приглашает принять участие в Окружном интернет-конкурсе изобразительного искусства "Радуга Югры", посвященном юбилею Г.С. Райшева

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Окружной дом народного творчества начинает прием заявок с 22 января по 31 мая 2018 года для участия в Окружном интернет-конкурсе изобразительного искусства "Радуга Югры", посвященном юбилею заслуженного художника России Г.С. Райшева.
Конкурс реализуется в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации и проводится с целью создания условий для развития художественного творчества детей посредством поддержания интереса к обычаям и традициям народов многонациональной Югры.
Для участия приглашаются дети в возрасте от 6 до 18 лет. Принимаются детские художественные работы, созданные в любой живописной или графической технике и направлениях (масло, гуашь, пастель, акварель, цветные мелки, карандаши и т.д.).
Задачи конкурса:
- Выявление талантливых и одаренных детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;
- Популяризация детского художественного творчества посредством изучения, сохранения и трансляции самобытной культуры народов, проживающих в Югре;
- Создание условий для сохранения преемственности поколений;
- Развитие творческой активности детей.
Номинации интернет-конкурса: «Народные сказки», «Герои легенд, преданий, сказаний, былин и др.», «Народные традиции, обычаи и обряды», «Народные праздники».
Заявки на участие в конкурсе направляются в срок до 21 мая 2018 года в адрес АУ «Окружной Дом народного творчества» на e-mail: hto@to-kultura.ru с отметкой «Конкурс "Радуга Югры"»
Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» http://odntugra.ru, http://to-kultura.ru и соцсетях vk.com/odntugra86, ok.ru/odntugra86, instagram.com/odntugra86.
Организатор конкурса – автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества».
Более подробная информация и форма анкеты-заявки участника представлены в Положении:
to-kultura.ru/sites/default/files/raduga_yugry.doc
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»