Александр Новьюхов: «Конкурс оленеводческого мастерства транслирует самобытную культуру широкому кругу граждан»

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Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов принял участие в рабочей встрече с заместителем Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексеем Забозлаевым.
Участники обсудили вопросы, связанные с проведением конкурса профессионального мастерства среди оленеводов на кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Окружной парламентарий рассказал, что в положение о конкурсе планируется внести ряд значительных изменений, которые коснутся как организационной, так и соревновательной части.
«Количество баллов, которые можно заработать за производственные показатели, снижено, переработана система оценки спортивных заездов оленьих упряжек. Кроме этого, в конкурсе появятся новые соревновательные дисциплины отдельно для мужчин и для женщин. Хочу отметить, что это далеко не все изменения», – сообщил Александр Новьюхов.
Особое место в конкурсных мероприятиях отведено проведению показательных выступлений оленеводов-участников. Зрители и гости конкурса увидят отлов оленя тынзяном, работу оленевода с оленегонной собакой в паре, гонки на амдёре (оленьей шкуре).
Александр Новьюхов выразил уверенность, что конкурс профессионального мастерства среди оленеводов станет более зрелищным и интересным для зрителей и гостей, в тоже время – понятным и открытым для участников.
«Конкурс транслирует самобытную оленеводческую культуру широкому кругу граждан. Наша задача сделать так, чтобы максимум испытаний были завязаны именно на традициях и образе жизни оленеводов Югры», – подытожил народный избранник.
В ближайшее время новое положение о конкурсе будет утверждено, направлено в муниципальные образования.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Михаила Еремеевского,
помощника депутата Думы Югры
Александра Новьюхова