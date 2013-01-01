Концепция развития и поддержки чтения в Югре получила одобрение Российской Государственной детской библиотеки

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Югорская Концепция развития и поддержки чтения получила положительную оценку заместителя директора по науке и издательской деятельности Российской государственной детской библиотеки Ольги Петровны Мезенцевой: «Исследования чтения свидетельствуют о сложности и противоречивости процессов, происходящих в приобщении населения к книжной культуре. Результаты Всероссийского комплексного исследования по проблемам детского чтения в 2013 году зафиксировали возрастающую потребность детей и родителей в детской литературе. Задачи поддержки чтения населения Ханты-Мансийского автономного округа, в том числе чтения детей, подростков и юношества смогут быть реализованы с помощью ряда систематических мер. Департамент культуры Югры и государственная библиотека разработали продуманный план мероприятий по реализации Концепции, определили целевые показатели плана и сроки его выполнения. Безусловно, реализация этого плана будет способствовать как улучшению состояния и культуры чтения детей, подростков и юношества, так и возрастанию человеческого капитала округа в целом».