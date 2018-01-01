Концепция развития и поддержки чтения получила одобрение писательского сообщества Югры

  • Русский
Концепция развития и поддержки чтения получила одобрение писательского сообщества Югры

По мнению Игоря Ширманова, ответственного секретаря Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России,  принятая Концепция поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Юге на 2018 – 2025 годы  дает полную уверенность в том, что интерес к чтению у югорчан будет поддержан благодаря усилиям институтов, заинтересованных в том, чтобы у нас выросло читающее поколение.   «Писательское сообщество Югры одобряет концепцию поддержки и развития чтения, - сообщил Игорь Ширманов. - Отмечу, что на протяжении нескольких тысячелетий единственным способом фиксации мыслительной деятельности человека был текст, который воплощался в книгах. Человек развивался и продолжает развиваться в чтении. В ближайшие годы и десятилетия нашим миром будут править те, кто сегодня читает».

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры