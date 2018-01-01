Концепция развития и поддержки чтения получила одобрение писательского сообщества Югры

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По мнению Игоря Ширманова, ответственного секретаря Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России, принятая Концепция поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Юге на 2018 – 2025 годы дает полную уверенность в том, что интерес к чтению у югорчан будет поддержан благодаря усилиям институтов, заинтересованных в том, чтобы у нас выросло читающее поколение. «Писательское сообщество Югры одобряет концепцию поддержки и развития чтения, - сообщил Игорь Ширманов. - Отмечу, что на протяжении нескольких тысячелетий единственным способом фиксации мыслительной деятельности человека был текст, который воплощался в книгах. Человек развивался и продолжает развиваться в чтении. В ближайшие годы и десятилетия нашим миром будут править те, кто сегодня читает».