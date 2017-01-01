В Югре поручения и указы Президента РФ исполняются в срок

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Правительство Югры утвердило распоряжение «О состоянии исполнительской дисциплины при реализации поручений и указаний Президента Российской Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе за IV квартал 2017 года»
«По итогам анализа, проводившегося Аппаратом губернатора автономного округа, выявлено, что на данный период все поручения и указы главы государства были реализованы своевременно», - подчеркнула Наталья Комарова.
По словам руководителя Аппарата губернатора – заместителя губернатора Югры Ольги Белоножкиной, коэффициент показателя исполнительской дисциплины составил 100%.
«С 31 октября по 31 декабря 2017 года исполнительными органами государственной власти Югры исполнено 79 поручений и указаний Президента Российской Федерации. Из них 40 – это прямые поручения, 39 – в порядке соисполнения. Кроме того, в реализации 18 поручений и указаний Президента приняли участие органы местного самоуправления муниципальных образований», - обратила внимание Ольга Белоножкина.
В заключение губернатор Югры подчеркнула, что своевременное исполнение федеральных поручений и контроль за их исполнением, в том числе общественный, относятся к приоритетным в деятельности органов государственной власти Югры всех уровней, а также являются направляющими показателями, технологиями и инструментами для повышения качества жизни югорчан.