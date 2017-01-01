Губернатор Югры провела рабочую встречу с главой Нижневартовского района Борисом Саломатиным

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Наталья Комарова предложила главе муниципалитета обсудить несколько тем. Одна из них стала продолжением разговора о формировании интерактивной карты промышленности Югры. «Какие инвестиционные проекты, с каким эффектом реализованы и планируется реализовать в районе?» - задала вопрос губернатор округа.
В Нижневартовском районе сформирован перечень из 86 инвестиционных и приоритетных социально значимых проектах, инвестиционной емкостью 5 млрд руб. Из них 33 проекта уже реализованы. Из 86 проектов – 40 реализуются за счет собственных средств инвесторов, на общую сумму более 2,5 млрд рублей.
За счет собственных средств инвестора АО «Самотлорнефтепромхим» на территории района в настоящее время реализуется инвестиционный проект по комплексной застройке по ул. Набережной пгт. Излучинск, инвестиционной емкостью 600 млн. руб. Проектом предусмотрено строительство 13 жилых домов, что позволит обеспечить жильем 403 человека. Срок окончания проекта - IV квартал 2018 года. За время его реализации создано 50 рабочих мест.
В 2017 году завершено строительство газовой котельной в п. Аган при финансовой поддержке ООО «Лукойл–Западная Сибирь». «Котельная работает на высокотехнологичном оборудовании, за счет чего в этом году мы планируем сэкономить не менее 20 миллионов рублей на покупке энергоносителей», - акцентировал глава района.
Также в 2017 году завершены работы по реконструкции подъездной автомобильной дороги к селу Большетархово, протяженностью 13 км. Реконструкция повысит безопасность дорожного движения, обеспечит жителей бесперебойным транспортным сообщением, улучшит условия проживания и будет способствовать социально экономическому развитию населенного пункта.
В 2018 году планируется начать строительство газовой котельной в с. Варьеган на условиях концессионного соглашения. Также разработаны проекты на строительство газовой котельной и газопровода в п. Ваховск, которые планируется реализовать на условиях концессионного соглашения.
В планах – реализация инвестиционных проектов по строительству крытого хоккейного корта в пгт. Новоаганск, культурно-образовательного комплекса в с. Ларьяк, этно-туристического комплекса «От Ваха до Агана» и др.
«В продолжение темы развития инвестиционной привлекательности. В августе прошлого года мы обсуждали возможность сокращения срока предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство», - отметила Наталья Комарова.
По словам Бориса Саломатина, сокращение сроков выдачи разрешений на строительство и технических условий на подключение объектов к инженерным сетям является важным условием привлечения инвестиций на территорию. Проведена работа. В результате которой с 7 до 3 дней сокращены сроки рассмотрения разрешительных документов. Сроки выдачи технических условий на подключение объектов к инженерным сетям сокращены с 14 до 10 дней.
«На совещании с фермерами Нижневартовского района в августе 2017 года принято решение об открытии движения по созданию сельскохозяйственных кооперативов. Расскажите о ситуации на сегодняшний день», - продолжила Наталья Комарова.
Как доложил Борис Саломатин, в муниципалитете создан и зарегистрирован в установленном порядке сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Нижневартовский РАЙКОП». Его членами стали 13 субъектов малого и среднего предпринимательства района. Изучен положительный опыт деятельности сельскохозяйственных кооперативов Челябинской и Курганской областей.
В настоящее время кооперативом готовится бизнес-план для участия в конкурсе на получение гранта для развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Планируется приобретение высокотехнологичного оборудования по переработке мясной, молочной продукции, позволяющего выпускать конкурентоспособную продукцию под единым брендом, в едином стиле, отвечающую всем современным требованиям. В перечень выпускаемой продукции планируется включить вареные, варено-копченые, сыровяленые и сырокопченые колбасы, сосиски. Из молочной продукции планируется выпуск кисломолочной продукции, молока разной жирности, ряженки, творога.
Отдельной темой губернатор Югры Наталья Комарова обозначила диалог органов местного самоуправления с коренными жителями, проживающими в Нижневартовском районе.
Глава муниципалитета отметил, что из 37 тысяч жителей района 2520 человек относятся к коренным малочисленным народам Севера. Через систему проведения традиционных национальных праздников решаются конкретные задачи по обеспечению преемственности национальных традиций, возрождению обрядовой культуры, восстановлению забытых ремесленных технологий, популяризации культуры коренных народов, проживающих на территории района, установлению диалога культур.
Ежегодно проводятся районные традиционные национальные праздники и мероприятия: Праздник охотника и оленевода, Прилет Вороны, Праздник Обласа, Праздник Осени, Стойбище приглашает, мероприятия, посвященные Международному дню коренных народов, Декаде «Коренные народы Севера».
В этом году исполняется 40 лет районным соревнованиям по гребле на обласах. В 1978 году их организатором стал председатель районного отделения региональной общественной организации «Спасение Югры» Анатолий Прокопьевич Кауртаев, который был также инициатором проведения первенства автономного округа по гребле на обласах.
Команда Нижневартовского района является бессменным лидером соревнований автономного округа на Кубок Губернатора Югры по гребле на обласах: в 13 проведенных соревнованиях одержано 11 побед.
Значительную работу по восстановлению ремесленных технологий проводит Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел в поселке Аган, созданный по инициативе Феклы Семеновны Бондаренко – народного мастера России, заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, лауреата премии Губернатора округа «За значительный вклад в развитие сферы народных художественных промыслов».
Фекла Семеновна ушла из жизни в 2016 году. По предложению Совета представителей коренных малочисленных народов Севера одна из улиц поселка Аган названа в ее честь.
Глава также отметил, что в районе 116 человек имеют звание мастера традиционных народных промыслов и ремесел.
В Нижневартовском районе создан первый в автономном округе Совет представителей коренных малочисленных народов Севера. Члены совета – почётные граждане района, старейшины, члены региональной общественной организации «Спасение Югры», представители молодого поколения, жители с активной жизненной позицией.
Борис Саломатин отметил, что 12 июня 2018 года исполнится 90 лет со дня образования Нижневартовского района. В юбилейный год разработан план мероприятий. Многие из них посвящены увековечению памяти людей, живших на территории района, внесших вклад в становление муниципалитета.
В свою очередь губернатор Наталья Комарова сказала: «Все это – парадигма окружного проекта «Многовековая Югра» и, естественно, будет его наполнением».