В Игриме обсудили сегмент Березовского района в интерактивной карте промышленности Югры

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Наталья Комарова во время рабочей поездки в Березовский район провела совещание по формированию интерактивной карты промышленности Югры. Напомним, что этот механизм развития территорий будет запущен уже в текущем году. Главная задача нового ресурса – диверсификация экономики.
«Государственная политика автономного округа настроена на то, чтобы оказывать поддержку бизнесу разного уровня. Карта будет устроена таким образом, чтобы инвестиционный и инновационный потенциал региона был распределен по каждому муниципалитету. Это инструмент, алгоритм по сопровождению предпринимательских инициатив от идеи до проекта. Каждый муниципалитет должен стремиться занять ведущее место в доступном для всех ресурсе, который сейчас создается. Это не линейная карта, это пространственное представление о инвестиционном промышленном потенциале округа», - сказала Наталья Комарова.
По мнению губернатора, развивая те или иные направления бизнеса, нужно учитывать специфику муниципального образования. Березовский район сегодня оценивается как территория со значительным запасом лесных насаждений, водных биологических ресурсов и дикоросов. Сейчас здесь уже работают 24 промышленных предприятия, в основном они специализируются на пищевой продукции. У территории также есть 26 инвестиционных проектов.
В ближайшем будущем в районе приступят к строительству завода по переработке рыбы речных видов Обь-Иртышского бассейна и создадут современное производство по заготовке и переработке дикоросов.
Кроме того, в планах возведение завода по производству базальтового волокна и теплоизоляционных материалов, развитие производства по выпуску особо чистого кварцевого концентрата и кварцевой крупки.
Направлениями для развития бизнеса также могут стать завод по производству кирпича и производство по ремонту продукции для нефтегазовой отрасли. А уже в этом году, по сообщению главы Березовского района Владимира Фомина, заканчивается строительство крупного подземного газового хранилища.
Кроме того, регион считает эту территорию особо привлекательной для развития туризма. В Саранпауле это мнение разделяют, уже до конца года там намерены приступить к изготовлению сувениров в промышленных масштабах.
При этом эксперты называют сдерживающий фактор освоения Приполярного Урала – это неразвитая транспортная инфраструктура. На что губернатор Югры Наталья Комарова заметила: «И риски, и благоприятные условия важно своевременно переводить в конкурентное преимущество».