Югорчане решат, какие общественные пространства войдут в программу благоустройства

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Жители девяти муниципальных образований Югры выберут наиболее значимые объекты для благоустройства рейтинговым голосованием, которое пройдёт в период с 16 по 23 марта 2018 года. До этого момента будут собраны предложения граждан, какие общественные территории они сами желают включить в программу реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Как уже отмечал руководитель департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Егор Ковальчук, совместные действия властей и жителей смогут сделать работу в этом направлении значительно эффективнее.
Напомним, в 2017 году на реализацию проекта было направлено 615,5 миллионов рублей, из них 20,4 миллионов рублей – средства югорчан. В 2018 году финансовые затраты составят 398,1 миллионов рублей. Из них это средства из федерального бюджета – 107,4 миллионов, из окружного – 250,8 миллионов рублей и муниципального – порядка 40 миллионов рублей.
Рейтинговое голосование состоится в Когалыме, Нефтеюганске, Сургуте, Урае, Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске, Лянторе, гп. Пойковском и пгт. Фёдоровском.
Также в рамках приоритетного проекта по Югре продолжает шагать фестиваль городской среды «Выходи гулять!», инициированный Минстроем России. Культурно-массовые мероприятия на общественных территориях, которые были благоустроены в прошлом году, уже состоялись в Ханты-Мансийске, Нягани, Нефтеюганском и Октябрьском районах. Праздничные гуляния пройдут до 10 апреля в 20 муниципальных образованиях региона. В рамках фестиваля для жителей организуются зимние забавы, спортивные состязания, весёлые старты, различные конкурсы и вкусные угощения. Проведение ближайших мероприятий запланировано в дни празднования Масленицы. Организаторами фестиваля в регионе выступают Депжкк и энергетики Югры, администрации муниципальных образований и АНО «Центр развития жкк и энергосбережения Югры».