Активисты Березовского района представили губернатору Югры свои проекты

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В ходе рабочего визита в Березовский район губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в муниципальном этапе Гражданского форума общественного согласия. В зале собрались лидеры гражданского общества муниципалитета – представители некоммерческих общественных организаций, гражданские активисты, волонтеры.
Предваряя разговор, Наталья Комарова отметила, что накануне Государственная Дума приняла закон, регулирующий добровольческую деятельность в России.
«Закон открывает новые возможности для осуществления и развития волонтерской деятельности. В частности, это будет отражено в государственных программах различного уровня – федерального и регионального. Безусловно, он найдет отражение и в деятельности органов местного самоуправления. На законном уровне урегулированы способы и возможности диалога между органами власти и НКО. Государство, волонтеры, добровольцы стали партнерами», - подчеркнула губернатор.
Так, сегодня в Российской Федерации примерно 7 миллионов волонтеров. В нашем регионе численность волонтерских организаций за последние полтора года выросла более чем на 30%. По словам главы региона, данное направление деятельности всерьез захватило наших земляков.
«Уверена, что новые лидеры волонтерского движения появятся и в Березовском районе. Тем более, что в деятельности общественных организаций, которые объединяют жителей Березовского района, выражен волонтерский подход», - обратила внимание губернатор.
Так, среди ключевых направлений работы ─ защита интересов отдельных категорий граждан, оказание помощи ветеранам, пропаганда здорового образа жизни на личном примере, культурное, духовное, нравственное воспитание молодых людей.
Один из интересных самобытных проектов реализует православный приход храма Преображение Господне - проект «Преображение», получивший президентский грант. Еще один проект реализует православный приход храма Рождества Пресвятой Богородицы. Основные направления работы проекта «Светоч» предусматривают знакомство с историей, бытом, культурой, языками народов, населяющих Березовский район, Югру и Россию.
Березовская организация всероссийского общества инвалидов реализует социальный проект «Открыть особенные двери». Его цель – формирование интерактивной среды в сфере театрального искусства для активизации потенциальных возможностей и талантов пожилых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Очень интересное направление. Я хочу отдельно поблагодарить авторов этого проекта за внимание к этой теме и выбор именно такого подхода к реализации поставленной цели», - сказала Наталья Комарова.
В рамках форума участники вместе с губернатором автономного округа обсудили новые инициативы. Отметим, что отдельные из них станут частью интерактивной карты гражданских инициатив Югры.