25 января «День студента» в Югорском государственном университете прошел под девизом «Мы – многонациональная семья»

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25 января «День студента» в Югорском государственном университете прошел под девизом «Мы – многонациональная семья»

Студенты, преподаватели и гости университета познакомились с культурой финно-угорских народов и культурой чеченцев, дагестанцев, татар и якутов. Финно-угорские народы в виде интерактивной площадки представили сотрудники центра народов севера: Т.А. Дятлова, В.А. Костылева, М.Б. Глазова, в виде книжной выставки, выставки традиционных украшений, игрушек и предметов быта. В завершении увлекательного путешествия по многонациональной Югре всем желающим  представилась уникальная возможность  познакомиться с жилищем кочующих народов обских-угров –чум с традиционным угощением – строганина из стерляди и нельмы, брусника с сахаром. Гостей праздника пришли поздравить участники самодеятельного коллектива «Югра хосыет» - «Созвездие Югры», в составе которого активисты Молодёжной организации Обско-угорских народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и студенты Югорского государственного университета

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