Депутаты Государственной Думы Российской Федерации встретятся со своими избирателями

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В рамках рабочих поездок, которые состоятся с 29 января по 4 февраля, парламентарии Государственной Думы РФ Татьяна Гоголева, Павел Завальный и Александр Сидоров встретятся с депутатами городских и районных дум, партийным активом, лидерами общественных организаций Нижневартовска, Сургута, Лангепаса, Покачей, Ханты-Мансийска, Нефтеюганского и Ханты-Мансийского районов.
В графике парламентариев традиционно большое внимание уделяется проведению приёмов граждан по личным вопросам в общественных приёмных Партии «Единая Россия».
Татьяна Гоголева ответит на вопросы жителей Нижневартовска. Павел Завальный в эти дни проведет приёмы граждан в местной приёмной Партии Нефтеюганска и Региональной общественной приёмной в Ханты-Мансийске. Александр Сидоров встретится с жителями Нижневартовска, Сургута, Лангепаса и Покачей.
По мнению руководителя Региональной общественной приёмной Партии «Единая Россия» в Югре Андрея Моргуна, депутатская неделя обещает быть плодотворной и насыщенной.
Информацию о предстоящих встречах с депутатами Госдумы и их итогах жители региона могут найти на сайтах органов местного самоуправления, Регионального отделения Партии «Единая Россия» и на страницах муниципальных средств массовой информации.
Пресс-служба региональной общественной
приёмной Партии «Единая Россия» в Югре