Губернатор Югры Наталья Комарова посетила Игримский политехнический колледж

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Глава региона во время рабочего визита в Березовский район посетила старейшее учебное заведение Югры – Игримский политехнический колледж. 9 февраля он отметит 25 летний юбилей. Сегодня в колледже по 10 специальностям обучается 420 студентов. В декабре минувшего года здесь завершилась масштабная реконструкция учебно-производственных автомастерских. В настоящее время занятия проходят в условиях, соответствующих самым современным требованиям и стандартам.
По словам директора колледжа Тамары Грудо, в реконструкцию вложено более 70 миллионов рублей. Средства выделены из бюджета региона. Теперь у студентов есть просторные классы для теоретических занятий, учебно-производственные мастерские: цех покраски и кузовных работ, мойка автомобилей, линия технического контроля автомобилей. Последняя является единственной в своем роде, так как на линии проводится техническая диагностика автомашин всех видов, и за данной услугой в колледж обращаются жители всего района.
В мастерских практикуются студенты, обучающиеся по специальности техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, автомеханики, газосварщики, и другие.
Губернатор пообщалась с будущими специалистами, которые в лаборатории диагностики осматривали легковой автомобиль. Они искали причину поломки, в том числе при помощи современного оборудования – осциллографа. По мнению студентов, осциллограф значительно облегчает работу специалистов, так как время диагностики занимает теперь несколько минут, а ни целый день, как раньше.
На вопрос главы региона, не пожалели ли они о выбранной специальности, учащиеся ответили, что учиться им нравиться и учиться интересно.
Осматривая мастерские, Наталья Комарова побеседовала с жителем Игрима Павлом Уляшевым, обучающимся по специальности техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Парень увлечен своей будущей профессией, показывает прекрасные результаты в учебе, а недавно занял второе место на WorldSkills Russia в Сургуте.
«Сегодня непросто найти рабочего человека, который бы виртуозно владел своим мастерством. Их цена высока. За вас как за специалиста будут бороться. Не продешевите»,- дала совет молодому специалисту Наталья Комарова.
Она также поблагодарила наставника Павла Ульяшева, мастера производственного обучения Александра Магистратова, подчеркнув, что роль мастера в воспитании учеников невероятно высока. «Спасибо. И удачи вам в Вашем труде»,- сказала глава региона.
Губернатор также поинтересовалась, как организованна производственная практика учащихся, есть ли предприятия, где молодые люди могут стажироваться.
По словам руководителя ресурсного центра колледжа Николая Воротникова, студенты ежегодно стажируются на многих крупных предприятиях региона, в том числе на нефтесервисных, на них есть спрос, их работой довольны, но это взаимодействие необходимо систематизировать и развивать.
Губернатор поручила руководству колледжа совершенствовать отношения с производственными предприятиями, заключать договоры, чтобы молодые люди могли нарабатывать и практический опыт, и рабочий стаж.
«Разработайте свои предложения и передайте их работодателям. Тогда у учеников будет другой уровень отношений с работодателями», - резюмировала губернатор.
Она также нацелила департамент образования и молодежной политики Югры содействовать колледжу и другим учреждениям профессионального образования в развитии договорных отношений с потенциальными работодателями.