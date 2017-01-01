Губернатор Югры: Работать нужно на опережение, пресекая возможные риски и угрозы

  • Русский
Губернатор Югры: Работать нужно на опережение, пресекая возможные риски и угрозы

Губернатор Югры Наталья Комарова провела совместное заседание Антитеррористической комиссии, Оперативного штаба и постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в автономном округе. Собравшиеся рассмотрели несколько вопросов. В частности, о дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической и общественной безопасности в местах массового пребывания людей.

Было отмечено, что в целях недопущения дестабилизации общественно-политической обстановки, предупреждения террористических проявлений выработан комплекс дополнительных силовых и профилактических мер безопасности. Медицинские, аварийно-спасательные, дежурные службы находятся в полной готовности, утвержден план работы.

Также участники заседания обсудили ход реализации мероприятий по противодействию терроризму и организацию адресной профилактической работы в образовательной сфере, молодежной среде.

«Эффективность работы в этом направлении необходимо повышать. Положительно зарекомендовала себя единая модель социально-психологического тестирования студентов. С 2017 года она внедрена в 100% образовательных организаций», - отметила Наталья Комарова.

Глава региона подчеркнула: «Работать нужно на опережение, пресекая возможные риски и угрозы».

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры