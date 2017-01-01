Губернатор Югры: Работать нужно на опережение, пресекая возможные риски и угрозы

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела совместное заседание Антитеррористической комиссии, Оперативного штаба и постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в автономном округе. Собравшиеся рассмотрели несколько вопросов. В частности, о дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической и общественной безопасности в местах массового пребывания людей.
Было отмечено, что в целях недопущения дестабилизации общественно-политической обстановки, предупреждения террористических проявлений выработан комплекс дополнительных силовых и профилактических мер безопасности. Медицинские, аварийно-спасательные, дежурные службы находятся в полной готовности, утвержден план работы.
Также участники заседания обсудили ход реализации мероприятий по противодействию терроризму и организацию адресной профилактической работы в образовательной сфере, молодежной среде.
«Эффективность работы в этом направлении необходимо повышать. Положительно зарекомендовала себя единая модель социально-психологического тестирования студентов. С 2017 года она внедрена в 100% образовательных организаций», - отметила Наталья Комарова.
Глава региона подчеркнула: «Работать нужно на опережение, пресекая возможные риски и угрозы».