«Дух огня» познакомит югорчан с культурой Индии

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Дни культуры и кино Индии пройдут в рамках XVI международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске 3 и 4 марта.
Уже в третий раз «Дух огня» станет площадкой для кинематографистов из стран-государств БРИКС. В этом году решено уделить особое внимание именно ярким и узнаваемым фильмам индийской киноиндустрии. Кроме того, тема совпадает с межгосударственным проектом, касающимся Дней культуры и кино Индии в России.
Индия – страна разнообразных культур и традиций, которые имеют тысячелетнюю историю и продолжают развиваться сегодня. Дни индийской культуры в Югре – это возможность узнать Индию непосредственно от носителей культуры, познакомиться не только с культурой, но и с сегодняшним днем этой республики.
Так, гости мероприятий смогут посетить мастер-классы по йоге – древнейшей оздоровительной практике, узнать секреты популярности традиционной музыки на отдельном практическом занятии, а также увидеть концерт музыки и танцев.
Не обойдётся и без колоритного индийского кино.
В эти дни предстоит увлекательное путешествие в индийскую культуру, которое поможет лучше понять духовные ценности и самобытность этой страны. Дни индийской культуры станут настоящим праздником для жителей и гостей региона!
Пресс-служба Департамента общественных и внешних связей Югры