«Дух огня» познакомит югорчан с культурой Индии

  • Русский
«Дух огня» познакомит югорчан с культурой Индии

Дни культуры и кино Индии пройдут в рамках XVI международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске 3 и 4 марта.

Уже в третий раз «Дух огня» станет площадкой для кинематографистов из стран-государств БРИКС. В этом году решено уделить особое внимание именно ярким и узнаваемым фильмам индийской киноиндустрии. Кроме того, тема совпадает с межгосударственным проектом, касающимся Дней культуры и кино Индии в России.

Индия – страна разнообразных культур и традиций, которые имеют тысячелетнюю историю и продолжают развиваться сегодня. Дни индийской культуры в Югре – это возможность узнать Индию непосредственно от носителей культуры, познакомиться не только с культурой, но и с сегодняшним днем этой республики.

Так, гости мероприятий смогут посетить мастер-классы по йоге – древнейшей оздоровительной практике, узнать секреты популярности традиционной музыки на отдельном практическом занятии, а также увидеть концерт музыки и танцев.

Не обойдётся и без колоритного индийского кино.

В эти дни предстоит увлекательное путешествие в индийскую культуру, которое поможет лучше понять духовные ценности и самобытность этой страны. Дни индийской культуры станут настоящим праздником для жителей и гостей региона!

Пресс-служба Департамента общественных и внешних связей Югры

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры