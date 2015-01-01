Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с главой Нефтеюганского района

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В рамках рабочей поездки в Нефтеюганский район в Пойковском состоялась рабочая встреча губернатора Югры Натальи Комаровой с главой муниципалитета Галиной Лапковской. Стороны обсудили актуальные для развития территории вопросы: порядок сбора ТКО, строительство новых и реконструкция уже существующих канализационных очистных сооружений, реализация проекта «Народный бюджет», а также обустройство пешеходного перехода через железнодорожные пути на перегоне «Салым – Сивись-Ях».
«В Нефтеюганском районе разработан нормативный документ, утверждающий порядок сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного. В этом вопросе вы сотрудничали с компанией «Салым Петролеум Девелопмент», поделитесь опытом. Сказать, что все муниципалитеты в высокой степени готовности, нормативной прежде всего, по внедрению раздельного сбора ТКО, мы не можем. Поэтому все то, что более продвинуто на этот счет, на мой взгляд, будет пользоваться спросом»,- сказала Наталья Комарова.
Галина Лапковская подтвердила, что представители администрации района познакомились с положительным опытом предприятия по раздельному сбору ТКО. В результате, были внесены изменения в документ, регламентирующий сбор таких отходов на территории муниципалитета, в части требований к устройству мест скопления отходов и их транспортировке.
«В поселениях Нефтеюганского района с 2015 года установлено 53 контейнера для раздельного сбора отходов. Раздельный сбор мусора осуществляется специализированными и лицензированными организациями», - отметила глава муниципалитета.
Доложила Галина Лапковская и о принимаемых мерах, направленных на прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты. Так, в муниципалитете для этих целей предусмотрена «дорожная карта» по приведению канализационно-очистных сооружений к нормативному состоянию. В ближайшие три года данные мероприятия будут реализованы в Усть-Югане, Салыме, Куть-Яхе и Лемпино.
Говоря о «народном бюджете», глава муниципального образования отметила, что его цель – совершенствование механизмов, позволяющих гражданам участвовать в распределении и использовании средств бюджета района и поселений. «Это новый для нас проект, он был запущен в 2017 году. Мы предполагали, что будет по одному проекту с каждого поселения, но заявилось лишь 8 из 11. Проект был реализован успешно, об этом говорит тот факт, что в августе общественный совет вышел с инициативой внести изменения и расширить мероприятия по возможности использования бюджета, в частности, были вопросы по оснащению спортивным оборудованием отдельных объектов, по программе «Чистая вода». Мы внесли изменения», - рассказала Галина Лапковская, добавив, что работа по развитию проекта «Народный бюджет» будет продолжена. На эти цели в бюджете муниципалитета предусмотрено по 33 млн рублей ежегодно.
На контроле остается вопрос обустройства перехода через железнодорожные пути на 512 км перегона Салым – Сивись-Ях. «Это было Ваше поручение, Наталья Владимировна. Мы его проработали: встречались с представителями РЖД, заказали специальную экспертизу этого объекта. Ему требуется капитальный ремонт, возможно реконструкция. Техническое задание подготовлено. Средства на проектирование объекта мы тоже подготовили. 16 февраля должен состояться аукцион по выбору подрядчика», - сказала Галина Лапковская.
Таким образом, обязательства в части строительства пешеходного перехода взяла на себя районная администрация. Наталья Комарова сказала, что к решению вопроса подключится и правительство округа. «Мы сейчас ведем два больших проекта с РЖД – это реконструкция железнодорожных вокзалов в Сургуте и Пыть-Яхе. Предусмотрены специальные меры господдержки, можно обсудить и этот вопрос. Но при этом нужно подготовить документацию, обосновывающую наше предложение», - подчеркнула Наталья Комарова.
Пресс-служба Департамента общественных и внешних связей Югры