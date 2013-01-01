Губернатор округа вместе с общественниками Нефтеюганского района обсудила их инициативы

- Русский
Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в очередном муниципальном этапе Гражданского форума общественного согласия, который состоялся в пгт. Пойковский Нефтеюганского района. Закончилась работа тематических площадок и был открыт пленарный этап сессии «Прямой диалог с губернатором».
«Общаясь с авторами проектов – волонтерами, активистами, убеждаешься в том, что общественные организации действительно, по-настоящему аккумулируют в себе все то, без чего село, город потеряли бы свое лицо. Даже проблемы, которые, к сожалению, имеют место на каждой территории, не безнадежны, когда видишь, насколько заинтересован самоотдачей местный общественный актив», - обратилась к собравшимся Наталья Комарова.
По словам губернатора, Нефтеюганскому району есть чем гордиться. Три его общественные организации в 2017 году стали победителями конкурса окружного и федерального уровней. Так, например, проект «Добрый самарянин» православного прихода храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла (п. Салым) получил грант правительства Югры. Нефтеюганская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» с проектом «Волшебный мир искусства» и местная религиозная организация православного прихода храма Святой Троицы (пгт. Пойковский) с проектом «Чем люди живы?» удостоены президентских грантов.
«Когда погружаешься в их содержание, понимаешь, главное – это живые, настоящие, включающие большое количество людей, проекты», - выразила мнение глава региона.
В рамках форума жители Нефтеюганского района рассказали губернатору о новых проектах и идеях, которые уже реализуются или только задумываются к осуществлению на территории муниципалитета. Так, Ирина Лев, представляющая общественную национальную организацию «Славянское наследие», рассказала о проекте «Центр национальных культур «Многонациональный Нефтеюганский район».
«Зародился он еще в 2013 году, но встречались мы один раз в год на фестивале национальных культур «Моя Россия». На протяжении трех лет мы встречались под открытым небом, но общественными организациями было принято решение создать свой дом – центр национальных культур. В 2016 году были открыты двери такого дома на базе Центра культуры и досуга «Родники» в Пойковском. В центре представлены экспонаты национальных костюмов, также есть выставки о культуре и быте национальных культурных организаций. По большей степени мы привлекаем дошкольные учреждения: проводим мастер-классы, дни национальных культур, где председатели общественных организаций говорят с детьми на родном языке, разучиваем стихи, песни, знакомим подрастающее поколение с нашими традициями», - поделилась общественница.
Член молодежного совета общества народов Северного Кавказа пгт. Пойковский Ислам Абдуракзаков презентовал проект «Поколение мира». Суть инициативы в объединении молодежи всех религий и культур для работы в строительных бригадах при храмах и мечетях.
«Уважаемые земляки! Спасибо вам большое за заботливое отношение к судьбе нашей земли, сограждан, за высокую ответственность»,- резюмировала Наталья Комарова.
Пресс-служба Департамента общественных и внешних связей