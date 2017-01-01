Губернатор Югры Наталья Комарова познакомилась с деятельностью спортивно-технического клуба «Вираж»

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Губернатор Югра Наталья Комарова находится с рабочим визитом в Нефтеюганском районе. Глава региона посетила спортивно-технический клуб «Вираж» в пгт. Пойковский.
Клуб создан в сентябре 2017 года в ходе реализации муниципального проекта «Техническое образование для всех», в рамках регионального портфеля проектов «Доступное дополнительное образование для детей в Югре».
Реализация дополнительной программы «Техника для всех» состоит из трех модулей: картинг, автодело, автомоделирование. Программа дает возможность освоить не только правила и технику вождения, но и овладеть слесарным инструментом, научиться тонкостям регулирования двигателя и ходовой части, освоить работу на различных металлообрабатывающих станках, проявить конструкторские способности.
Планируется, что полученные знания помогут ребятам в их дальнейшей профессиональной деятельности, облегчат приобретение профессий водителя, сварщика, токаря, автослесаря, что увеличит стартовые возможности детей на рынке труда.
Новое здание центра было принято в эксплуатацию в сентябре прошлого года. С этого момента уже более 60 ребят вовлечены в практико-ориентированную, соревновательную деятельность.
В ходе экскурсии по зданию губернатор осмотрела учебный кабинет и мастерские, пообщалась с воспитанниками центра и его сотрудниками.
Владимир Завьялов работает в «Роснефти», но по совместительству является педагогом дополнительного образования в «Вираже». Сегодня он вместе с мальчишками и другими увлеченными этим делом коллегами занимается ремонтом картингов. Под его руководством ребята, посещающие клуб, неоднократно становились победителями различных соревнований. Владимир Завьялов поблагодарил губернатора за такой ценный подарок - новое здание центра.
«Такое учреждение – единственное на Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа. Поэтому, когда к нам приезжают спортсмены, говорят, что все очень красиво и достойно. За такой короткий промежуток времени, открылись в сентябре, мы уже провели здесь 2 окружных соревнования», - отметил педагог.
«Мне очень приятно, что Вы нашли такое занятие, что передаете детям свои знания», - сказала в ответ Наталья Комарова.
Пресс-служба Департамента общественных и внешних связей