Александр Новьюхов: «Создание масштабной и разветвлённой сети помощников, осуществляющих свою деятельность на безвозмездной основе, – один из эффективных способов взаимодействия с избирателями»

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Александр Новьюхов: «Создание масштабной и разветвлённой сети помощников, осуществляющих свою деятельность на безвозмездной основе, – один из эффективных способов взаимодействия с избирателями»

Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов вручил удостоверения общественным помощникам.

В соответствии с законом «О статусе депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» депутат Думы автономного округа для осуществления своих полномочий вправе иметь до десяти помощников, работающих на общественных началах.

Как рассказал окружной парламентарий, удостоверения общественного помощника получили инженер-механик Берёзовского филиала Югорской региональной электросетевой компании Евгений Буйдин, руководитель Березовского филиала Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Любовь Кашлатова, директор животноводческого хозяйства ГУП «Саранпаульский» Анатолий Валей.

«Создание масштабной и разветвлённой сети помощников, осуществляющих свою деятельность на безвозмездной основе, – один из эффективных способов взаимодействия с избирателями. Каждый помощник должен понимать степень ответственности перед гражданами, быть готовым к постоянному общению с большим количеством людей, работе с документами и решению организационных вопросов», – подчеркнул Александр Новьюхов.

Информационно-аналитическое управление

Думы автономного округа

по данным Михаила Еремеевского,

помощника  депутата Думы Югры Александра Новьюхова

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