Бесплатные показы социальных фильмов пройдут на «Духе огня»

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Бесплатные показы социальных фильмов пройдут на «Духе огня»

Особая программа «Кино для всех» вновь пройдёт в рамках XVI международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

Проект стартует 1 марта, а завершится 30 апреля.

В программе – художественные и документальные фильмы, снятые о людях или людьми с ограниченными физическими возможностями. Их покажут в более чем 80 кинозалах Югры. Также в рамках киноакции пройдут кинолектории для школьников; классные часы и коллективные обсуждения картин; публичные лекции и представления фильмов в формате «1+1» с участием лектора (соведущего) с ограниченными возможностями здоровья.

Основная программа кинопроекта, включившая в себя российские и зарубежные фильмы, пройдет параллельно с мероприятиями МФКД «Дух огня».

Так, в рамках акции зрители увидят фильмы: «Герасим», режиссера Ростислава Мусаева, «Айсылу.фильм» Александра Барыкина, «Карп отмороженный» Владимира Котта, «Тень» Дмитрия Светозарова и другие. Одна из картин программы – работа нашего земляка, режиссера Александра Ханта «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов».

 В рамках выездной программы социальной акции «Кино для всех» планируются спецпоказы фильмов, которые представят режиссёр и продюсер, в Сургуте и Сургутском районе.

Напомним, что окружная киноакция «Кино для всех» пришла в Югру 11 лет назад. Каждый год акция собирает кинозалы неравнодушных людей. Основная цель проекта – привлечение внимания зрителей к социальным проблемам общества при помощи фильмов.

Пресс-служба 16-го МФКД «Дух огня»

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