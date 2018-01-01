Департамент общественных и внешних связей Югры проводит конкурсы на предоставление СМИ грантов и субсидий

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В Югре стартовали два конкурса по оказанию финансовой поддержки средствам массовой информации.
Так, стартует уже второй в этом году конкурс на предоставление грантов в форме субсидии организациям, осуществляющим производство и (или) выпуск средств массовой информации на территории Югры, на реализацию социально значимых проектов.
Напомним, в январе были подведены итоги первого конкурса, в котором приняли участие 28 организаций, представивших 73 заявки. Основные темы – межнациональные отношения, развитие НКО, малого и среднего предпринимательства, аспекты инвестиционной привлекательности территории, перспективы диверсификации экономики автономного округа.
По итогам обсуждения конкурсная комиссия, в которую входят представители департамента, журналисты, общественники, одобрила 9 проектов. Эксперты оценивали важность поднимаемых тем, аудиторные показатели СМИ, новизну и оригинальность методов работы с аудиторией средства массовой информации и, конечно же, финансово-экономическое обоснование проекта.
Также стартовал конкурс на получение субсидии организациями, издающими (выпускающими) средства массовой информации на языках коренных малочисленных народов, учредителями (соучредителями) которых не являются органы государственной власти автономного округа или органы местного самоуправления муниципальных образований Югры. В соответствии с порядком предоставления этой субсидии редакциям средств массовой информации возмещаются затраты на производство и выпуск СМИ.
Срок приема документов на участие в конкурсах – до 9 февраля 2018 года включительно.
Пресс-служба Департамента общественных и внешних связей Югры