Югра претендует на победу во всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития

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Югра претендует на победу во всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития

Департамент общественных и внешних связей сообщает:

Практика Ханты-Мансийского автономного округа вышла в финал всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

Всего на конкурс поступило 535 заявок из 77 субъектов Российской Федерации. В результате, экспертное жюри сформировало перечень финалистов, в который вошли практики, набравшие наибольшее число голосов и максимально соответствующие критериям конкурса в суммарном соотношении. Таким образом, на победу в 7 номинациях претендует 21 практика, в том числе и из Югры.

Это управленческая практика по привлечению негосударственных поставщиков в сферу социального обслуживания населения Югры в номинации «Создание условий, направленных на рост экономического потенциала региона».

Добавим, что победителей и призеров определит попечительский совет конкурса. Подведение итогов и награждение состоится 15 февраля на российском инвестиционном форуме в Сочи.

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