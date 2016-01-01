Губернатор Югры Наталья Комарова вновь избрана вице-президентом Российской шахматной федерации

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Департамент общественных и внешних связей сообщает:
Такое решение было принято на XIII съезде Российской шахматной федерации, состоявшемся 3 февраля в Москве. Президентом на новый четырехлетний срок переизбран Андрей Филатов, заявивший сразу же после голосования приоритетом работы РШФ – популяризацию детских шахмат.
«Наша цель – научить детей играть и мыслить», – сказал он. Этому способствует, в частности, проект «Шахматы – школе». В ближайшие два года, как обещает министр образования и науки Ольга Васильева, в младших классах российских школ введут обязательный урок по шахматам. Первопроходцами в этом деле, отметим, были югорчане.
Югра – один из первых регионов в России, где включили шахматы в образовательную программу. Инициатором проекта «Шахматы – школе» стала глава региона Наталья Комарова. С 2016 года по решению правительства округа шахматы введены в школьную программу начальных классов. Предмет «Шахматы детям» реализуется в 155 дошкольных образовательных организациях Югры.
На съезде были отмечены заслуги Югры в популяризации шахмат.
«Шахматы – важнейший и ключевой вид спорта для нас», – заявил министр спорта Павел Колобков, заметив, что сегодня в стране 620 тысяч человек занимается шахматами.
По словам министра, за последние годы Ханты-Мансийск стал центром шахматного мира.
«В прошлом году мы приняли решение о проведении в Югре крупнейших международных турниров и будем к ним готовиться», – отметил он.
В 2018 году в округе состоится Чемпионат мира среди женщин по нокаут – системе, в 2019 году – Кубок мира по шахматам. Главное событие произойдет в 2020 году, когда Ханты-Мансийск во второй раз станет столицей Всемирной шахматной Олимпиады.
«Опыт Югры надо распространять и на другие регионы», – подчеркнул глава спортивного ведомства, отмечая заслуги руководства региона в развитии шахматного движения в мире.
Помимо губернатора Югры, вице-президентами РШФ стали глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов, генеральный директор Франко – Российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский и член попечительского совета РШФ Андрей Гурьев.
Российский шахматист, десятый чемпион мира Борис Спасский стал почетным президентом РШФ. Президент Федерации шахмат Югры Василий Филипенко был вновь избран членом Наблюдательного совета РШФ.