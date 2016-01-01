В Югре открыли памятник-бюст Георгию Жукову

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Департамент общественных и внешних связей сообщает:
В музее природы и человека Ханты-Мансийска состоялось торжественное мероприятие по случаю празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. К этому событию в музее был открыт памятник-бюст маршалу Георгию Константиновичу Жукову.
Проект музея по формированию базы данных об участниках и героях Великой Отечественной войны «Великий подвиг народа» – открыл серию мероприятий по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Глава региона, обращаясь к участникам мероприятия с приветственным словом, подчеркнула, что Сталинградская битва – одно из самых кровопролитных сражений в мировой военной истории.
«329 наших земляков погибли и похоронены в Сталинградской области. Точное место захоронение известно у 83 человек. 30 участников войны вернулись домой после окончания войны. На сегодняшний день в Югре в живых остался 1 участник Сталинградской битвы – Сафонова Анна Ивановна, 1921 г.р. из Советского района, гп. Малиновский. Анна Сафонова была мобилизована в 1943 году, когда приехала на учебу в Ялуторовск, чтобы получить специальность агронома. Служила в зенитном полку, принимала участие в битве за Сталинград, защищала Белоруссию. В 1945 году Победу отмечала на митинге в Сталинграде, в котором принимал участие руководитель государства», - рассказала о знаменитой югорчанке глава региона.
Губернатор подчеркнула, что наши солдаты твердо верили в победу и мирное будущее. «В этот великий день здесь, с нами ветеран Великой Отечественной войны - Софья Сергеевна Кузнецова. 23 июня 1943 года ей пришла повестка на фронт, она была зачислена в 37-й восстановительный железнодорожный батальон Северо-Западного фронта. Спасибо Анне Ивановне, Вам, Софья Сергеевна, за преданное служение стране все эти годы»,- сказала Наталья Комарова.
Все участники мероприятия поприветствовали ветерана войны, кадеты вручили Софье Кузнецовой букет цветов.
«В 1945 году наш батальон возвращался из Прибалтики, и с прибытием в Кременчуг меня и весь батальон встретила долгожданная Победа! Это действительно была радость со слезами на глазах, даже трудно описать! - поделилась Софья Кузнецова. – Георгий Жуков был талантливейшим полководцем. Мы всегда говорили - где Жуков, там победа!»
Наталья Комарова отметила, что открытие памятника-бюста легендарному полководцу Георгию Константиновичу Жукову в Ханты-Мансийске – дань памяти. Она поблагодарила автора композиции, скульптора, академика Российской Академии Художеств, лауреата всероссийских и международных конкурсов по монументальному искусству, члена Московского Союза Художников и Международного совета музеев (ICOFOM) от России, члена Fondation Taylor (Paris 2016) Андрея Тыртышникова.
«Вы создаете монументы, передающие историческую память, ведете просветительскую работу. Спасибо Вам, уважаемый Андрей Владимирович, всем творческим людям, за талант, который дарите истории», - сказала губернатор.
«Работая над образом, я стремился передать силу взгляда маршала победы, заразить современников его энергией, той энергией, которую он всегда излучал», - ответил скульптор, поблагодарив музей и город за реализацию проекта.
Продолжая разговор, глава региона отметила, что память о воинских победах, полководцах, об их силе, мужестве, гениальном мышлении и преданности делу передается из поколения в поколение. «На историческом опыте предков сегодня воспитываются новые поколения», - акцентировала внимание губернатор.
В мероприятии приняла участие руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, которая сегодня находится с рабочим визитом в столице Югры. Ее детство прошло в Сталинграде. Она рассказала, что после войны гильзы от патронов юные жители Сталинграда еще долго находили даже в песочницах во дворах. Она посоветовала школьникам, учащимся кадетских классов обязательно побывать в легендарном городе Волгограде, чтобы лучше понять подвиг российского народа, и пожелала всем никогда больше не сталкиваться с подобной трагедией.
Председатель Ханты-Мансийской окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов Александр Громут отметил, что Сталинградская битва всколыхнула весь мир и стала переломным этапом в Великой Отечественной войне. Он поблагодарил правительство Югры за финансовую поддержку проекта и последовательную работу по патриотическому воспитанию молодежи.
Юные жители Ханты-Мансийска, победители конкурса «Читалкин» прочли стихи о войне. Также состоялся показ документального фильма, посвященного югорчанам, участникам Великой Отечественной войны, прозвучали песни о войне в исполнении ансамбля «Солисты Югры» КТЦ «Югра Классик».
В дальнейшем музей природы и человека продолжит серию различных выставок и мероприятий, которые будут последовательно рассказывать о других значимых сражениях, победах российского народа в Великой Отечественной войне.