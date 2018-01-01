В день голосования на выборах Президента Российской Федерации для слабослышащих жителей Нижневартовска будут работать сурдопереводчики

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Встреча организаторов выборов с представителями общественных организаций инвалидов, состоялась Центральной городской библиотеки им. М.К. Анисимковой Нижневартовска накануне.
В мероприятии принимали участие заместитель председателя Общественной палаты Югры Сергей Кудрин, члены региональных и городских общественных организаций инвалидов: председатель Ханты-Мансийского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество глухих» Станислав Лазурко, председатель общественной организации инвалидов города Нижневартовска Валерий Чачвадзе, член регионального общественного объединения «Ханты-Мансийское окружное общественное движение инвалидов-колясочников «Преобразование» Иван Башинский, председатель Нижневартовской общественной организации «Инвалиды Чернобыля» Анатолий Кругленя, представители избирательных комиссий и администрации города.
В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения избирательного права инвалидов и маломобильных групп населения в период проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Участники утвердили комплекс мероприятий по обеспечению реализации активного избирательного права инвалидов и маломобильных групп населения, а также вопросы формирования волонтерских групп по оказанию помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в день голосования.
Также был разработан план совместных действий и определены параметры межведомственного взаимодействия по реализации избирательных прав данных категорий избирателей.
Отметим, что план совместных действий направлен на организацию работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей на соответствующей территории, оборудование избирательных участков и помещений для голосования, организация информационно-разъяснительной работы, обеспечение процесса голосования избирателей, являющихся инвалидами.
Кроме этого, для инвалидов по зрению все избирательные участки оснастят трафаретами, для глухих и слабослышащих избирателей на президентских выборах будут работать сурдопереводчики, с которыми можно будет связаться по скайпу.
Представителей общественных организаций инвалидов также интересовал вопрос, можно ли будет проголосовать на дому на выборах Президента Российской Федерации. Председатель ТИК Нижневартовска Елена Омарова пояснила, что такая возможность будет обеспечена каждому избирателю с ограниченными возможностями по его заявлению.
Также в Нижневартовске формируется волонтерский корпус по оказанию ситуационной помощи в день голосования. Все волонтеры пройдут обучение по сопровождению инвалидов на избирательный участок, в том числе сопровождению инвалидов, не имеющих возможности передвигаться самостоятельно, оказанию помощи инвалидам по зрению на избирательных участках в день голосования.
Пресс-служба аппарата Избирательной комиссии ХМАО-Югры