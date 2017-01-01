Геннадий Райшев: Легенда о Тонье. По мотивам фольклора юганских ханты

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Геннадий Райшев: Легенда о Тонье. По мотивам фольклора юганских ханты

8 февраля в 17.00. в Галерее-мастерской Г.С. Райшева состоится открытие выставки Геннадия Райшева «Легенда о Тонье».

Выставка подготовлена к кинофестивалю "Дух огня" и представляет новый цикл графических произведений художника, созданный в 2017 году для документального телесериала "Тонья. В поисках легенды." Фильм снят на основе полевых этнографических материалов у юганских ханты, в междуречье Большого и Малого Югана /Сургутская студия неигрового кино. Автор фильма О. Корниенко.

С юганским регионом, где сохранилась традиционная культура восточных ханты, ее древние пласты, связаны многие произведения автора разных периодов творчества. Новые работы Райшева по мотивам легенды отличает эпический, отдаленный во времени строй. В телефильме, который войдет в состав экспозиции, фольклорный материал «оживет» через образы потомков-сородичей Тоньи, сохраняющих устное предание. Образ древней юганской земли дополнят картинные композиции Г.С. Райшева, а также акварельные портреты, созданные художником в экспедиции 1982 года по реке Юган.

Открытие выставки станет двойной презентацией: в ней примут участие Геннадий Райшев и режиссер фильма Ольга Корниенко.

Галерея-Мастерская Г.С. Райшева

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