С мудростью хантыйских сказок знакомит Окружной Дом народного творчества

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Просветительское мероприятие «Мудрость хантыйской сказки» состоялось 4 февраля в Окружном Доме народного творчества в рамках Фольклорной школы М.К.Волдиной. Мария Кузьминична, как собиратель, исполнитель фольклорных песен, сказок, загадок и пословиц, обладает поистине бесценным багажом знаний о традициях хантыйского народа. Она известна, как сказочница, поэтесса, писательница. Её занятия в Фольклорной школе регулярно посещают дети разных возрастов. Цель занятий Школы проста – заложить основы морали, воспитать нравственное отношение к миру, к окружающим людям.
Материалом для ее сказок всегда служит жизнь народа, его борьба за счастье, его верования и обычаи. Воплощение в сказках положительных черт народа делает их эффективным средством передачи этих черт из поколения в поколение.
Своими рассказами Мария Кузминична внушает детям уверенность в торжестве правды, победе добра над злом. Как правило, страдания положительного героя и его друзей являются преходящими, временными, за ними обычно приходит радость, причем эта радость - результат борьбы, результат совместных усилий.
Оптимизм сказок особенно нравится детям, он усиливает их воспитательное воздействие.
Образность - важная особенность сказок, которая облегчает их восприятие детьми. Забавность персонажей сказок повышает интерес детей к фольклору.
В этот день пришедшие юные гости смогли приобщиться к народному творчеству хантов, познать тайны и смысл сказок. У народа ханты установилась формула: человек рождается жить, вести и защищать жизнь. Народные сказки повествуют, где человек берет силы и средства для исполнения этих задач. Дед Марии Кузминичны, Николай Александрович Вагатов, объяснял ей правила исполнения этой формулы: «Душа Человека большая, как бесстенный, бездверный дом, божеский дом. И этот дом надо заполнить всеми богатствами и ценностями, мудростью всех поколений народа, которая сохраняется в легендах, сказках, мифах, загадках, пословицах и поговорках». Мария Кузминична, в свою очередь, передает эту мудрость молодому поколению.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»