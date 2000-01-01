ЮГРА В БУКЕТЕ НАРОДОВ РОССИИ

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Если каждый народ, живущий в России, представить лишь одним цветком, то получится не просто прекрасный букет, а очень большой букет. К примеру, только на территории Ханты-Мансийского автономного округа сегодня проживают представители более чем 120 национальностей. В этом отношении, Югра — один из самых полиэтничных регионов России.
«По существу, каждый регион в нашей стране — это Россия в миниатюре, где дружба между народами не показная, а искренняя» - отметил начальник Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального агентства по делам национальностей Абдулгамид Булатов, приветствуя участников I регионального форума национального единства «Югра многонациональная».
Он проходил в Ханты-Мансийске 10 - 12 ноября 2017 года и собрал не только политиков разных уровней, экспертов в сфере государственной национальной политики и профилактике экстремизма, но и региональных, муниципальных руководителей исполнительной и законодательной власти, работников образования, культуры, спорта, общественников, представителей национально-культурных и религиозных объединений, просто неравнодушных людей, искренне радеющих за межнациональное согласие и гражданское единство.
«Для нас бесценным наследием является многовековой опыт мирного проживания людей разных национальностей, - сказала с трибуны форума Губернатор Югры Наталья Комарова. - Другой такой большой многоликой страны, как наша, просто нет. Поддержание такой гармонии требует активной гражданской позиции, солидарности ключевых общественных сил».
Вот почему Ханты-Мансийский форум стал не только местом для самых разных дискуссий, но и бесценной площадкой по обмену опытом на круглых столах, семинарах-практикумах, деловых играх. Особое место было уделено культуре.
«Сила культуры — это «мягкая сила». Но по своему воздействию она ни в чем не уступает «жесткой силе» - такую оценку дала роли культуры в наши дни Первый заместитель директора Государственного Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова Мери Русанова.
Благодаря созданной системе в стране работает более 42 тысяч культурно-досуговых учреждений, в т. ч. свыше 36 тыс. на селе, которые помогают сохранять этнокультурное многообразие народов России, демонстрируют богатство национальных культур, проводят фестивали, смотры, праздники, решают задачи не только удовлетворения культурных запросов граждан, но и способствуют укреплению межнациональных, межэтнических и межконфессиональных связей.
В 84 субъектах Российской Федерации есть свои Дома и Центры народного творчества, которые объединились в 8 ассоциаций, действующих в каждом федеральном округе. Ими организуется ежегодно более 900 масштабных мероприятий — фестивалей, выставок, конкурсов. Порядка 200 из них, которые проходят в регионах, поддерживаются министерством культуры Российской Федерации, около 15 — всероссийские и международные.
«Россия вернула себе этнокультурный суверенитет. Наш опыт глубже, шире и богаче мультикультурализма» - считает Мери Вахтанговна Русанова.
Кстати, весьма символично, что в дни работы I регионального форума народного единства «Югра многонациональная» были подписаны Соглашения о взаимодействии между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России», а также Федеральным государственным бюджетным учреждением науки ордена Дружбы народов Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук; проведены учредительные собрания регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» и общественного движения «Молодежная ассамблея народов России «Мы — россияне» в Ханты-Мансийском автономном округе.
Окружной Дом народного творчества, который в 2017 г. отмечает свое 60-летие, тоже вносит свой весомый вклад в сохранение и развитие национальных культур народов Югры.
Один из значимых его проектов, который успешно реализуется вот уже более 5 лет, удостоенный в 2016 г. Гранта Президента России как творческий проект общенационального значения в области культуры и искусства - долгосрочный мультикультурный проект «Диалог национальных культур».
Он объединил учреждения культуры округа, этнокультурные центры, национальные общественные организации и культурные автономии, национальные творческие коллективы и самодеятельных исполнителей из числа народов, проживающих на территории Югры.
Его мероприятия идут на протяжении года. А в рамках регионального форума «Югра многонациональная» для специалистов культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Югры были организованы: курсы повышения квалификации по организации и проведению национальных праздников в условиях полиэтнической среды, семинар по традиционной русской обрядовой культуре и мастер-класс по традиционной казачьей культуре, круглый стол по организации взаимодействия казачьих обществ с исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи и круглый стол по воспитанию подрастающего поколения посредством реализации потенциала народных традиций.
Заметную зрительскую аудиторию собрала и конференция «Экология национально-культурного многообразия в условиях глобализации и урбанизации современного мира». В ней приняли участие представители всех муниципальных образований округа, а также гости из Челябинска, Перми, Волгограда, Саратова, Санкт-Петербурга, Москвы.
Какое место отводится традиционной культуре в условиях технологизации всего и вся, когда создается общество сетевого знания, а люди превращаются в техноидов? Жизнеспособна ли традиционная культура? Действительно ли она исчезает и не способна противостоять современным вызовам? - вот лишь несколько вопросов, которые были поставлены профессором Челябинского государственного университета культуры, заслуженным работником культуры Российской Федерации Людмилой Лазаревой.
Она считает, что традиционные народные праздники — это и есть то пространство гармонизации естественного, т. е. природного, и искусственного, т. е. технологического. По словам ученого, традиционные праздники — первая форма человеческого развития, не только биологического, но и духовного. Через них идет передача культурных смыслов, которые способны очеловечивать, одушевлять, одухотворять и обожествлять.
Конечно, сегодня не просто поддерживать знания традиционной культуры. Но у северян есть пример коренных жителей, которые благодаря выработанным принципам, главный из которых — не брать ничего лишнего от природы — позволил им сохранить свою идентичность.
«Культура — это наше все!» - считает председатель совета Пермской региональной общественной организации «Семейный клуб «Пермская застава» Роман Хозеев. Работая заместителем директора IT-компании, он решил уволиться, чтобы вплотную заняться народной культурой, посвятить себя воспитанию подростков и молодежи, чтобы не был утрачен культурный код.
«Это место для тех, кто тянется к духовным и культурным ценностям нашего народа», - говорит руководитель семейного клуба. Знакомство с традиционной культурой в клубе начинают с 5 лет, с разучивания песен, игр, считалок, частушек, простейших танцев, подыгрывания простых плясовых наигрышей на традиционных народных инструментах.
Лучшей же формой воспитания молодежи Р. Хозеев считает военно-патриотические сборы. «Они проходят в виде выездов, походов, соревнований, экскурсий, туристических слётов, фестивалей национальной культуры, семинаров отечественного боевого искусства «Система «Сибирский казак», вахт памяти, концертов и т. д. - рассказывает Роман Мухаметович. - Наш девиз: «Памятью крепок – родом силён».
Весьма полезным оказалось выступление гостей из Волгоградской области. Они рассказали о фестивале традиционной казачьей культуры «Золотой щит — казачий Спас», который ежегодно проходит в Кумылженском районе Волгоградской области.
Идея создания сообщества «Золотой Щит — казачий Спас» принадлежит писателю Юрию Сергееву. В июле 2017 года на берегах р. Хопер прошёл уже III Региональный фестиваль. Он посвящался 75 годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В нем приняли участие военно-исторические клубы, секции русского рукопашного боя, участники кружков патриотического воспитания, их руководители, мастера русских боевых искусств, фольклорные ансамбли, изучающие и пропагандирующие традиционную казачью культуру из Волгоградской, Воронежской, Сахалинской, Московской областей, Ставропольского края и Ханты-Мансийского автономного округа.
Тема практического воплощения национальной идеи в праздничной культуре нашла отражение и в выступлении режиссера Дмитрия Большакова из г. Саратова. Он рассказал о том, как в этом городе появилась национальная деревня.
Для нее каждой диаспоре в городском парке была выделена площадь, на которой диаспоры и построили свои национальные подворья. Эту деревню теперь с удовольствием посещают жители и гости Саратова. Представители диаспор регулярно устраивают совместные праздники, соревнования, ходят друг к другу в гости.
«В своем большинстве, публика сегодня не готова к восприятию традиционной культуры — говорит Д. Большаков. - Но развлекая, мы ее поучаем».
Интересен и опыт работы Сургутского колледжа русской культуры им. А. С. Знаменского. Педагоги этого единственного в Югре учебного заведения русской культуры в учебно-воспитательном процессе используют фольклор, поскольку считают, что он должен быть частью жизни каждого ученика. Для этого они включили предмет «фольклор» в перечень учебных дисциплин, создали среду, которая помогла сделать востребованной фольклорную деятельность.
Разработана система праздников «Живем по календарю», которая помогает в реализации фольклорных проектов. Причем, наряду с учащимися в них вовлечены и родители, которые помогают своим детям шить традиционные наряды, готовить блюда национальной кухни.
Для многих участников конференции стало открытием, что традиционной культуре посвящен целый научный альманах с таким названием. Выпускается он с 2000 года в Москве. Выходит 4 раза в год. Многие его выпуски можно найти в свободном доступе на сайте альманаха.
Кстати, вот лишь несколько тем выпусков 2017 г.: «Идентичность и этническая культура»; «Между идеей возрождения и этнокультурным бизнесом»; «О некоторых проблемах современной теории и практики фольклора»; «Прошлое в настоящем: проблемы эволюции праздников и обрядов»; «Возрождение традиций — вынос сакрального на сцену». Примечательно, что авторы альманаха рассказывают о проблемах традиционной культуры, которые существуют не только в России, но, к примеру, в Китае, Сербии, США. Возможно, обратившись к публикациям, кто-то переосмыслит свое отношение к традиционной культуре, а возможно кому-то они помогут в каждодневной практической работе.
Наглядным подтверждением тому, что традиционная культура может без труда проникнуть в сердце каждого россиянина, быть востребована и сегодня, стал Гала-концерт лауреатов окружного конкурса любительского художественного творчества «Возьмемся за руки, друзья!».
Проводился он в несколько этапов, а региональные туры состоялись в Кондинском районе, городах Нефтеюганске и Ханты-Мансийске.
Жители и гости столицы Югры, побывавшие на гала-концерте, наградили самыми настоящими овациями лучшие народные коллективы и сольных исполнителей из Сургута, Белоярского, Нижневартовска, Урая, Ханты-Мансийска, Нягани, Радужного, Лянтора, а также Кондинского, Нижневартовского и Советского районов.
Гран-при конкурса-2017 были удостоены Антонина Исаева из с. Ларьяк и Фларид Биргалин из г. Нягани. Они покорили сердца зрителей не только своими песнями на хантыйском и башкирском языках, но и их ярким и самобытным исполнением.
Выступления лауреатов конкурса «Возьмемся за руки, друзья!» завершили работу I регионального форума национального единства «Югра многонациональная». Но на этом не завершился сам диалог национальных культур. Он продолжится. И очень важно, что это будет именно диалог, а не соперничество, не противостояние.
А раз так, то еще много будет ярких и интересных проектов, которые помогут жителям разных национальностей Югры получше узнать и свою, и культуру других народов, а значит и культуру России. В том, что югорский букет будет одним из лучших национальных букетов России — сомнений нет!
Виктор ЖУРАВЛЕВ