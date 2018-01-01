Выставка Окружного Дома народного творчества представлена в административном здании УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

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Автономное учреждение «Окружной Дом народного творчества» традиционно сотрудничает с Культурным центром УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, представляя и пропагандируя культуру обских угров, казачества и русского старожильческого населения, организуя различные экспозиции для личного состава. В 2018 году ОДНТ представил выставку «Сохранение и популяризация нематериального и материального культурного наследия Югры», которая располагается в административном здании УМВД России по ХМАО – Югре. Экспозиция знакомит сотрудников УМВД России по автономному округу с обрядовым праздником «Медвежьи игрища».
На выставке представлены фотографии Медвежьего праздника 1988 года, одежда божеств, приходящих на праздник. Центральное место занимает одежда для Божества Двуликого четырехрукого горного «Пашит вэрт», иначе его называют «Кат венши япал», что в переводе означает «Существо с двумя лицами». Обязательным элементом такого персонажа являются два халата, которые размещаются на посохах с рукавицами и колокольчиками, и две берестяные маски. Также демонстрируется одежда фольклорного персонажа «Печар ики», которая состоит из глухого суконного гуся с капюшоном «кувщ» и берестяной маски. Такой персонаж представляет несколько типов людей и сверхъестественных существ – менков. Называют их «Вошедшие» или «Приходящие». Они исполняют особую часть праздника – драматические сценки.
Кроме того, представлена атрибутика к обряду «Медвежьи игрища»: ритуальные шапка и рукавицы, маленькие лук и стрела, счётная палочка, посох, посох-стрела, музыкальные инструменты «санквылтап», «нын юх».
Сотрудничество с УМВД России по ХМАО – Югре будет продолжено, и уже в конце февраля запланировано проведение выставки предметов быта культуры казачества Западной Сибири.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»