Югра присоединяется к Всероссийской акции «Лесники открывают двери»

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В Год добровольца лесоводы Югры присоединятся к Всероссийской акции «Лесники открывают двери», которая пройдёт в рамках празднования Международного дня лесов (праздник учрежден Генеральной ассамблеей ООН, ежегодно проводится 21 марта) с 10 февраля по 30 марта 2018 года.
Общероссийская акция организована по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства, и пройдет в регионах России уже в третий раз. Ее цель ознакомить как можно большее количество жителей страны, учащихся учебных заведений, представителей средств массовой информации с работой лесничеств, лесхозов, деятельностью лесоустроителей и лесопатологов, которые каждый день выполняют работу по сохранению и приумножению леса – главного богатства страны.
Специалисты лесного хозяйства Югры примут участие в организации мероприятий Всероссийской акции «Лесники открывают двери» во второй раз.
В период акции они проведут для всех желающих разнообразные по форме и содержанию мероприятия, направленные на пропаганду знаний о лесе, популяризацию лесных профессий и деятельности по сохранению лесов Югры.
Во время экскурсий и встреч югорчане узнают об истории создания лесной службы региона, о широком спектре задач, возложенных на сотрудников лесного хозяйства, о том, что угрожает лесу и как с этими угрозами бороться, а также о том, что может сделать каждый человек для защиты леса и его приумножения. Пообщаются с лучшими представителями профессии и ветеранами лесной отрасли.
К примеру, у жителей Нижневартовского района в дни проведения акции появится уникальная возможность посетить Музей леса, созданный и функционирующий 15 лет на базе Нижневартовского лесничества. Жители Советского и Октябрьского районов смогут побывать на крупных лесопромышленных предприятиях региона.
Для хантымансийцев (по мере формирования заявок) специалисты Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа организуют экскурсии в здании ведомства и технических помещениях бюджетного учреждения «Базы авиационной и наземной охраны лесов». Кроме того, в школах города и района пройдут «лесные» уроки и викторины.
По словам первого заместителя директора Департамента недропользования и природных ресурсов Югры Евгения Платонова, общероссийская акция – прекрасная возможность продемонстрировать открытость органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений, оказать содействие в профессиональной ориентации подрастающего поколения и обеспечить приток в лесное хозяйство будущих молодых специалистов.
«В лесном хозяйстве Югры остро стоит «кадровый» вопрос. Нам, как воздух, необходимы новые молодые специалисты. Уверен, проведя дни открытых дверей в лесничествах, лесхозах региона, мы сможем заинтересовать молодёжь автономного округа, а также привлечь югорчан к участию в природоохранных акциях, запланированных к проведению в этом году», – рассказывает представитель окружного ведомства.
Планируется, что ключевым событием акции «Лесники открывают двери» станет Всероссийский День знаний о лесе, который на территории автономного округа пройдет 21 марта 2018 года.
Пресс-служба Департамена недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(Депнедра и природных ресурсов Югры)