Студенты из Венесуэлы познакомились с югорскими обычаями

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Югра встретила южноамериканцев морозной, но солнечной погодой.
Во время обзорной экскурсии по достопримечательностям города Нефтеюганска, самым зрелищным для зарубежных гостей стало знакомство с укладом и традициями коренных народов Севера.
Экскурс в историческое прошлое и настоящее Югры прошел благодаря преддипломной практике, организованной для 15 венесуэльских студентов на базе ООО «РН-Юганскнефтегаз».
Проект реализуется в рамках международного сотрудничества между ПАО «НК «Роснефть» и государственной нефтегазовой компанией «ПЕТРОЛЕОС ДЕ ВЕНЕСУЭЛА» («ПДВСА»).