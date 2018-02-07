Губернатор Югры работает в Советском районе

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
7 февраля 2018
Глава региона приняла участие в открытии Центра здоровья при Советской районной больнице.
Наталья Комарова совместно с членами общественной комиссии по развитию здравоохранения на территории района осмотрела регистратуру открытого типа, созданную по проекту «Бережливая поликлиника», а также терапевтическое, консультативно-диагностическое и хирургическое отделения.
Отметим, что в течение 2018 года все поликлиники округа перейдут на бережливые технологии. На сегодня Центр здоровья Советского является одной из передовых площадок по организации максимально удобной работы – как для пациентов, так и для сотрудников.
"В Советской районной больнице в прошлом году была запущена после реконструкции детская поликлиника. В этом году после большой реконструкции пациентов принимает взрослая поликлиника. А сегодня начинает работать Центр здоровья. Здесь люди могут пройти обследование и узнать даже не о своих болезнях, а о факторах риска – чем они могут заболеть. И, конечно, узнать, как этого не допустить", - рассказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
Корпус взрослой поликлиники Советской районной больницы принял первых пациентов после полной реконструкции 1 февраля 2018 года (работы шли с 2015 года). Центр здоровья – подразделение поликлиники, реализующее мероприятия по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний. Он рассчитан для приема граждан Советского района и города Югорска. Планируемая мощность – более 10 тысяч посещений в год. Также на базе Центра здоровья планируется проведение "Школы здоровья".
Как рассказал главный врач учреждения Владимир Антонов, для пациента, обратившегося в Центр здоровья, проводят скрининговые исследования, ряд функциональных аппаратных исследований, консультации специалистов. Планируемое время для получения заключения с целью последующего консультирования пациента - 40 минут.
"Даже сами помещения выстроены максимально удобно. Пациент, получивший консультацию, сразу попадает в гардеробную (для этого было добавлено дополнительное окно на выходе),"- привел пример новых, бережливых принципов главврач.
Непосредственная работа с пациентом начинается с анкетирования и заполнения исходных данных в доврачебном кабинете. По результатам этого первичного обследования он направляется в специализированные кабинеты.
Губернатор также пообщалась с первыми посетителями Центра здоровья. Они очень высоко оценили удобность учреждения, а также похвалили сотрудников, работающих в нем.