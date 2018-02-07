В прямой диалог с губернатором Югры вступили общественники Советского района

- Русский
Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
7 февраля 2018
Муниципальный этап окружного Гражданского форума общественного согласия проходит в Советском районе. Это 11-я встреча главы региона и неравнодушных югорчан. За это время в муниципальных этапах форума приняли участие более 2000 человек, из них более 300 волонтеров. Было представлено 600 проектов, из них 66 инициатив - губернатору.
По мнению Натальи Комаровой, это серьезная работа. В связи с этим глава региона вспомнила слова известного российского академика Дмитрия Лихачева: «Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества».
«Я вспомнила именно такие слова потому, что в этом зале - патриоты. Вы умеете любить, ценить и делать благо для Югры и в целом для Родины», - сказала губернатор.
Наталья Комарова отметила, что в Советском районе ведут свою активную деятельность 50 социально ориентированных общественных организаций: «Можно говорить, что диалог между властью и гражданским сообществом через эти общественные организации осуществляется».
Представители более 20 объединений высказывают свою позицию во всех коллегиальных органах района по вопросам социально-экономического развития.
В Советском районе уже традиционно общественные объединения выступают инициаторами многих мероприятий. Отражением инициатив общественности стало строительство мечети в поселках Советский И Пионерский, реконструкция захоронений участников Великой Отечественной войны.
По инициативе прихожан Храма святителя Николая Чудотворца, в городе Советский организована служба милосердия «Доброе дело». Она стала центром благотворительной, социальной, правовой помощи для жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С момента открытия в службу обратилось более 2, 5 тысяч человек. В 2017 году проект стал обладателем Президентского гранта.
Советская районная общественная организация ветеранов выступает инициатором проекта «Активное поколение». Его идея заключается в развитии на территории Советского района социального туризма, популяризации спорта, организации досуга граждан старшего поколения.
Активную работу ведут национальные объединения муниципалитета. Местная общественная организация «Автономия татар Советского района» с проектом «Наций много - народ один!», направленного на профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия, также стала обладателем гранта Президента Российской Федерации.
"Все те, кто работает в проектах, направленных на развитие гармоничных межнациональных, межэтнических отношений, это люди, которые делают важнейшее государственное дело", - высказала мнение губернатор Югры.
Свой вклад в формирование интерактивной карты гражданских инициатив Югры вносят и волонтерские объединения. В Советском районе активную деятельность ведут 17 волонтерских организаций. В их состав входят более 1400 активистов. В районе реализуется программа «Школа волонтера». Она ведет подготовку волонтеров для работы с различными категориями граждан. Ее опыт можно смело транслировать на другие территории.
Только в 2017 году в Советском районе реализовано более 10 волонтерских проектов. В их числе инициатива «Он доброй сказкой входит в дом…». Ее миссия – оказание социальной поддержки жителям пожилого возраста, детям многодетных семей.
Глава региона выразила уверенность, что волонтеры Советского района станут активными участниками мероприятий Года Добровольчества в России, Года гражданского согласия в Югре, тем самым придадут новый импульс развитию волонтерского движения в районе.
Еще одной традицией в муниципальном образовании являются проекты, направленные на формирование экологической культуры, сохранение окружающей среды, создание условий для нормальной жизни людей и природы.
"Я прекрасно понимаю, что это, скорее всего, вынужденное движение, потому что достаточно захламлён муниципалитет несанкционированными свалками. Люди поняли, что дальше так жить не могут, и самые активные из жителей Советского района объединяются в соответствующие общественные организации", - сказала Наталья Комарова.
Сегодня общественники Советского района представили губернатору еще 7 проектов.
Среди общественных инициатив жители Советского района презентовали губернатору совместный проект общественников и музея «Время выбрало нас», повествующий об истории района и людях-первопроходцах. Губернатору рассказали о проекте по созданию и распространению фирменных сувениров «Северная гильдия мастеров», об инициативе по переработке дикоросов и экспорту продукции «Сделано в Югре», о телевизионной программе, посвященной народам, проживающим в округе, «Приходите в мой дом».
«Проект очень интересный, предлагаю привлечь к нему не только журналистов, но и волонтеров», - обратилась глава региона к автору инициативы Екатерине Гордейко.
Помимо этого, Олег Васянин рассказал губернатору о цикле художественных фильмов о героях Великой Отечественной войны «История подвига».
«Каждый фильм рассказывает о реальном подвиге реального человека, который основан на архивных данных. Цикл таких фильмов позволит сохранить историю подвига для будущих поколений», - пояснил автор проекта.
«Интересный и ценный проект. Все, что сделано своими руками, имеет особую ценность. Люди хотят помнить историю. Они начали понимать, что зная и понимая то, что происходило тогда, сегодня сами становятся умнее и талантливее. Это то, что нужно знать, чтобы жить дальше», - выразила мнение Наталья Комарова.
Кроме того, активисты муниципалитета поделились с главой региона опытом создания социальных роликов детьми с ограниченными возможностями здоровья посредством анимационного творчества – Мультстудия «Я и Мир», а также рассказали о проекте медицинского волонтерства «Советские интерны».
Добавим, что следующими о своих проектах и инициативах расскажут жители Сургутского района.