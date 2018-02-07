Губернатор Югры высоко оценила работу МФЦ Советского района

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
7 февраля 2018
Глава региона Наталья Комарова в рамках рабочей поездки в Советский район посетила многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Центр начал работу в новом помещении в январе 2018 года. Ранее занимаемое помещение не соответствовало требованиям, установленным правилами организации деятельности МФЦ. Недостаточное количество окон обслуживания, теснота и неудобное месторасположение помещения отрицательно влияли на качество предоставления государственных и муниципальных услуг и уровень комфорта обслуживания жителей.
Поэтому было принято решение о переводе МФЦ в другое место. В результате тщательного отбора, участие в котором принимали, в том числе, и представители общественности, было выбрано помещение площадью 540 кв. метров, расположенное на улице Кирова. Передислокация МФЦ была произведена в период новогодних праздничных дней, что позволило осуществлять работу многофункционального цента без изменения графика работы.
«Имеется стоянка на 22 машиноместа, 3 из них для маломобильных групп населения. Есть пандусы, кнопки вызова. Внутри 18 рабочих мест – окон. В настоящее время работает 12 - это в два раза больше, чем в старом помещении. Еще 6 окон вскоре заработают», – рассказал директор МФЦ Владимир Скородумов.
Также он обратил внимание на формирующуюся тенденцию – если раньше в анкетах-опросах люди писали замечания (к примеру, увеличить площадь стоянки), то сейчас акцент сместился на благодарные отзывы: «На данный момент уровень удовлетворенности качеством оказания услуг составляет 97%».
«Это эффект первого впечатления. Затем, когда все привыкнут, люди будут предъявлять более высокие требования, - отметила в связи с этим губернатор. – Будьте к этому готовы и заранее предлагайте что-то новое».
Также изменились требования к персоналу, теперь любой из специалистов может оказать любую из предлагаемых услуг. Норматив на предоставление услуги составляет 15 минут, реально средний показатель в новом МФЦ – 10 минут.
«А если человек все-таки прождал больше 15 минут, как-то компенсируете?» - поинтересовалась губернатор.
«Как такового бонуса пока нет. Существует практика предоставления бесплатного кофе в таких ситуациях. Думаем внедрить ее», - ответил Владимир Скородумов.
В целом, глава региона положительно оценила работу учреждения: «Я вас поздравляю с получением таких замечательных условий для работы. Рассчитываю, что вы вернете жителям все, что получили. Судя по увиденному, на данную минуту это, скорее, получается. Я желаю вам дальнейших успехов в этом отношении».