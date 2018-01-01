Открытие выставочного проекта «От экспедиции к экспозиции»

  • Русский
Открытие выставочного проекта «От экспедиции к экспозиции»

9 февраля 2018 года в 15.00 часов в выставочном зале этнографического музея «Торум Маа» состоится открытие выставочного проекта «От экспедиции к экспозиции».

В пятый раз этнографический музей представляет зрителям выставочный проект, рассказывающий об одной наиболее важной стороне деятельности музея – экспедиции. Такие кратковременные поездки в самые интересные с этнографической точки зрения уголки нашего края позволяют собирать информацию о духовной и материальной культуре народов ханты и  манси, обретать представляющие ценность для музейного фонда  предметы.

Выставочный проект «От экспедиции экспозиции» представляет зрителю экспедицию научных сотрудников этнографического музея «Торум Маа»: Иваненко Елены Анатольевны и Лозямовой Зои Никифоровны по Белоярскому району, состоявшуюся в 2005 году.  Старинные селения Ванзеват, Полноват, Тугияны известны еще с  18 века, люди вели традиционный образ жизни, до настоящего времени частично сохранив жизненный уклад, традиционные народные ремесла и промыслы. Научные сотрудники отправились по намеченному маршруту в  поисках сохранённых локальных особенностей элементов традиционного костюма, предметов быта и обихода коренных жителей Большой Оби для пополнения фонда этнографического музея.

Гости музея встретятся с участниками экспедиции, «из первых рук» узнают,  как проходило путешествие, о самых интересных встречах и находках.

На выставке представлены особенно интересные экспонаты, привезенные с посещаемых мест: элементы одежды, предметы быта и ремесла.      

В фотографиях, сделанных Еленой Иваненко, запечатлены яркие, колоритные образы, оставившие теплые воспоминания о радушии деревенских жителей.

Музей «Торум Маа»

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры