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9 февраля 2018 года в 15.00 часов в выставочном зале этнографического музея «Торум Маа» состоится открытие выставочного проекта «От экспедиции к экспозиции».
В пятый раз этнографический музей представляет зрителям выставочный проект, рассказывающий об одной наиболее важной стороне деятельности музея – экспедиции. Такие кратковременные поездки в самые интересные с этнографической точки зрения уголки нашего края позволяют собирать информацию о духовной и материальной культуре народов ханты и манси, обретать представляющие ценность для музейного фонда предметы.
Выставочный проект «От экспедиции экспозиции» представляет зрителю экспедицию научных сотрудников этнографического музея «Торум Маа»: Иваненко Елены Анатольевны и Лозямовой Зои Никифоровны по Белоярскому району, состоявшуюся в 2005 году. Старинные селения Ванзеват, Полноват, Тугияны известны еще с 18 века, люди вели традиционный образ жизни, до настоящего времени частично сохранив жизненный уклад, традиционные народные ремесла и промыслы. Научные сотрудники отправились по намеченному маршруту в поисках сохранённых локальных особенностей элементов традиционного костюма, предметов быта и обихода коренных жителей Большой Оби для пополнения фонда этнографического музея.
Гости музея встретятся с участниками экспедиции, «из первых рук» узнают, как проходило путешествие, о самых интересных встречах и находках.
На выставке представлены особенно интересные экспонаты, привезенные с посещаемых мест: элементы одежды, предметы быта и ремесла.
В фотографиях, сделанных Еленой Иваненко, запечатлены яркие, колоритные образы, оставившие теплые воспоминания о радушии деревенских жителей.
Музей «Торум Маа»