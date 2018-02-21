Образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках - 2018»

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21 февраля 2018 года в 12.00 в рамках празднования Международного дня родного языка пройдет образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках».
Автор текста «Фронтального диктанта» в 2018 году – известный хантыйский писатель и общественный деятель, член Союза писателей СССР, Лауреат литературной премии Союза писателей России, автор 30 книг стихов и прозы Роман Прокопьевич Ругин (1939-2016 гг.).
Приглашаем всех, кто желает проверить свои знания по родному языку, присоединиться к акции.
Организатором проведения Фронтального диктанта является Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» при содействии: Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; общественных объединений коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Юры.
С Положением о проведении Фронтального диктанта можно ознакомиться на сайте бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» (http://www.ouipiir.ru).
Консультацию по вопросам проведения образовательной акции можно получить по телефону 8(3467)335435 или по электронной почте организаторов: ouipiir@mail.ru.
Все желающие могут присоединиться к образовательной акции и зарегистрировать свою площадку, скачав и заполнив Форму для регистрации площадок до 20 февраля 2018 года до 12.00 часов. Заполненную форму направить на электронную почту: ouipiir@mail.ru.
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