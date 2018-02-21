Образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках - 2018»

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Образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках - 2018»

 

https://ouipiir.ru/sites/default/files/styles/medium/public/image/front_dik_0.jpg?itok=kPIy1-iD

21 февраля 2018 года в 12.00 в рамках празднования Международного дня родного языка пройдет образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках».

Автор текста «Фронтального диктанта» в 2018 году – известный хантыйский писатель и общественный деятель, член Союза писателей СССР, Лауреат литературной премии Союза писателей России, автор 30 книг стихов и прозы Роман Прокопьевич Ругин (1939-2016 гг.).

Приглашаем всех, кто желает проверить свои знания по родному языку, присоединиться к акции.

Организатором проведения Фронтального диктанта является Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» при содействии: Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; общественных объединений коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Юры.

С Положением о проведении Фронтального диктанта можно ознакомиться на сайте бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» (http://www.ouipiir.ru).

Консультацию по вопросам проведения образовательной акции можно получить по телефону 8(3467)335435 или по электронной почте организаторов: ouipiir@mail.ru.

Все желающие могут присоединиться к образовательной акции и зарегистрировать свою площадку, скачав и заполнив Форму для регистрации площадок до 20 февраля 2018 года до 12.00 часов.  Заполненную форму направить на электронную почту: ouipiir@mail.ru.

Файлы: 

   

 

Вложение

Размер

PDF iconИнструкция для организаторов

946.3 КБ

Microsoft Office document iconФорма о создании комиссии для проверки работ

261 КБ

ФайлФорма для регистрации площадки

13.89 КБ

PDF iconПоложение о Фронтальном диктанте

1.35 МБ

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

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