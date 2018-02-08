Фонд «Живая классика» запускает новый проект!

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Для всех ребят, которые интересуются работой средств массовой информации, любят писать, хотят стать журналистами или блогерами, а может быть, им просто хочется активно участвовать в жизни «Живой классики», фонд создал «Детскую редакцию».
В то время, когда по всей стране полным ходом идет школьный этап конкурса юных чтецов, организаторы предлагают всем активным ребятам стать собственными корреспондентами масштабного детского литературного проекта.
Теперь для медиаразвития нет границ и любимым делом можно заниматься онлайн. Фонд «Живая классика» открывает детскую редакцию, войти в состав которой могут ребята из самых отдалённых уголков России.
«Читающие дети чаще всего хорошо пишут, многие из них хотят стать журналистами. А наша задача – поддерживать талантливых детей», – считает президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. В рамках этого проекта организаторы соберут сообщество школьников, пишущих тексты, ведущих ютуб-каналы, придумывающих информационные поводы. Редакция будет размещать материалы на своих ресурсах, а лучшие юные журналисты смогут публиковаться на страницах настоящих журналов и газет.
Два уровня редакции, региональный и всероссийский, позволят найти среди ребят тех, кто действительно хочет прокачать себя в сфере медиа. Кроме прочего, участники «Детской редакции» будут учиться у настоящих профи: представители ведущих СМИ нашей страны будут проводить для них лекции, тренинги и мастер-классы. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» активно поддерживают федеральные СМИ. Главные информационные партнеры – «Эхо Москвы», телеканал «Россия – Культура», «Известия», «Социальный навигатор» (МИА «Россия сегодня»), портал «Год литературы».
Будущих сотрудников ждут не только новые знания и опыт, но и масса всего интересного. Фонд приготовил банк наград для лучших журналистов нового проекта: стильные сувениры, путевки в творческий образовательный лагерь «Живая классика», тематические смены которого проходят в Москве, Сочи, Англии и Болгарии. Генеральный партнер конкурса юных чтецов – компания «Норникель».
Для того чтобы стать частью дружной команды проекта нужно пройти конкурсный отбор. Для этого необходимо зайти в официальную группу всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», заполнить анкету и выполнить задания. Анкета для участия - https://vk-cc.com/wOC8oR.
Подробную информацию о проекте можно найти здесь:
Ольга Новикова,
Пресс-секретарь Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика"