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Уважаемые представители югорской науки!
От имени депутатов Думы автономного округа и от себя лично
поздравляю вас с профессиональным праздником!
Прогресс, инновации, развитие – вот что является результатом деятельности учёных! Перед научным сообществом Югры стоят стратегические задачи, связанные с поиском эффективных решений, нацеленных на устойчивое поступательное развитие автономного округа. Фундаментальные исследования позволяют глубоко, детально изучать самые разные сферы, внедрять в практическую деятельность новейшие разработки, оптимизировать производственные процессы. Речь идёт о том, чтобы не только сопровождать существующие отрасли экономики, но и закладывать новые, в частности, наноиндустрию.
Именно поэтому органы власти уделяют особое внимание развитию региональной науки, совершенствованию её инфраструктуры, укреплению кадрового потенциала и поддержке талантливой молодёжи.
Не сомневаюсь, что результатами работы учёных Югры станут новые открытия, получение необходимой государству и обществу информации в самых разных сферах.
Желаю всем представителям научного сообщества крепкого здоровья, неугасимой энергии, оптимизма и всего наилучшего!
Председатель Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Борис Хохряков