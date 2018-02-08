8 февраля 2018 года – День российской науки

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8 февраля 2018 года – День российской науки

Уважаемые представители югорской науки!

От имени депутатов Думы автономного округа и от себя лично

поздравляю вас с профессиональным праздником!

Прогресс, инновации, развитие – вот что является результатом деятельности учёных! Перед научным сообществом Югры стоят стратегические задачи, связанные с поиском эффективных решений, нацеленных на устойчивое поступательное развитие автономного округа. Фундаментальные исследования позволяют глубоко, детально изучать самые разные сферы, внедрять в практическую деятельность новейшие разработки, оптимизировать производственные процессы. Речь идёт о том, чтобы не только сопровождать существующие отрасли экономики, но и закладывать новые, в частности, наноиндустрию.

Именно поэтому органы власти уделяют особое внимание развитию региональной науки, совершенствованию её инфраструктуры, укреплению кадрового потенциала и поддержке талантливой молодёжи.

Не сомневаюсь, что результатами работы учёных Югры станут новые открытия, получение необходимой государству и обществу информации в самых разных сферах.  

Желаю всем представителям научного сообщества крепкого здоровья, неугасимой энергии, оптимизма и всего наилучшего!

Председатель Думы

   Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

Борис Хохряков

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Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

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