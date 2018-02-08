Председатель Думы Югры Борис Хохряков в ходе рабочего визита в Сургутский район провёл встречу с депутатами районной Думы

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Режим видеоконференции позволил подключить к работе также и депутатов отдалённых поселений Сургутского района, это Русскинская, Лямина, Тундрино, Сытомино, Локосово и Угут.
Борис Хохряков рассказал участникам встречи о главных событиях прошлого года. В частности, речь шла о принятии регионального бюджета на 2018 год, планах на год наступивший, вопросах, которые вынесены на предстоящее заседание Думы.
В числе прочих итогов минувшего года Борис Хохряков выделил Форум первых, который прошел в Нефтеюганске. Это мероприятие впервые за все время существования Регионального отделения Партии «Единая Россия» в Югре позволило собрать всех руководителей первичных отделений, политологов и политиков региона. «Форум первых позволил всем единомышленникам автономного округа не только получить полезные знания и обменяться опытом, но и закрепил курс на плодотворную совместную работу. В рамках форума была создана группа в мессенджере Telegram, которая активно работает и в настоящее время», – подчеркнул Председатель Думы Югры.
Также ходе встречи обсудили и результаты партийного проекта «Городская среда». На реализацию проекта было направлено 607 миллионов рублей. Из них 107 миллионов – это средства федерального бюджета, 250 миллионов – средства автономного округа, около 200 миллионов были выделены из депутатских фондов и 50 миллионов – за счёт софинансирования из средств местных бюджетов.
На эти средства в Югре благоустроено 44 дворовых территории и 51 место общего пользования – набережные, парки, бульвары, скверы. В Сургутском районе в рамках проекта было благоустроено 17 объектов в Лянторе, Фёдоровском, Солнечном, Русскинской, Сытомино, Лямина, Ульт-Ягуне, Белом Яру, Локосово и Тундрино. В наступившем году работа в рамках партийного проекта «Городская среда» будет продолжена.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа