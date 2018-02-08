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Вице-спикер регионального парламента, Председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы автономного округа Еремей Айпин принял участие в открытии выставки Геннадия Райшева «Легенда о Тонье» в галерее-мастерской автора.
Член Команды Югры Еремей Айпин выступил с поздравительной речью и пожеланием художнику творческих успехов. Кроме того, он поделился с участниками выставки воспоминаниями о прошедшей экспедиции по реке Юган, в которой народный избранник был вместе с Геннадием Райшевым. В этом путешествии творец создал картины, которые в дальнейшем вошли в состав полотен выставки.
Экспозиция подготовлена к кинофестивалю «Дух огня» и представляет собой новый цикл графических произведений Геннадия Райшева, созданный в 2017 году для документального телесериала «Тонья. В поисках легенды». Основу выставки составляют 19 графических листов по мотивам легенды, бытующей и ныне у хантов реки Юган.
На открытии выставки состоялась презентация фильма «Тонья. В поисках легенды» режиссера Ольги Корниенко. Кинолента снята на хантыйском языке, в его создании принимали активное участие коренные жители, среди которых представители национальной общины «Яун-Ях».
Художника и создателей документального фильма объединяет давняя причастность к живому фольклорному материалу. В телефильме этот материал словно «оживёт» через образы потомков-сородичей Тоньи, сохраняющих устное предание. Образ древней юганской земли, её хранителей богатырей-предков дополнят картинные композиции Геннадия Райшева, а также акварельные портреты, созданные художником в экспедиции 1982 года по реке Юган.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным
Ассамблеи представителей коренных
малочисленных народов Севера
Думы автономного округа