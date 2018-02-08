Депутат Думы Югры Руслан Проводников исполнил наказ избирателей Берёзовского района

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В рамках двухнедельной рабочей поездки по Березовскому району Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Руслан Проводников провёл ряд встреч в населённых пунктах Берёзовского района, а также приёмы граждан по личным вопросам.
В посёлке Теги на встрече жителями была озвучена острейшая проблема несогласованного расписания движения пассажирского автобуса по маршруту Берёзово-Теги-Берёзово, избиратели обратились с просьбой о содействии в решении данной проблемы.
С целью решения вопроса парламентарий, член Команды Югры Руслан Проводников обратился в адрес Главы Берёзовского района с вопросом об организации движения данного рейса не реже двух раз в неделю, а также о необходимости отрегулировать время отправления данного рейса из Берёзово с учётом мнения жителей населённых пунктов Теги, Деминская, Устрем и Пугоры
На сегодняшний день соответствующие изменения в расписание движения транспорта по указанному маршруту внесены.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Натальи Мунтяну,
советника заместителя Председателя Думы-
председателя Ассамблеи представителей
коренных малочисленных народов Севера Думы Югры
Еремея Айпина