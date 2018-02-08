На избирательных участках Югры устанавливается оборудование для видеонаблюдения на выборах Президента Российской Федерации

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В помещениях для голосования Ханты - Мансийского автономного округа продолжается работа по установке программно-аппаратных комплексов (ПАК) для видеонаблюдения за процедурами голосования и подсчета голосов избирателей в ходе мартовских выборов Президента Российской Федерации.
«Наша главная задача – обеспечение прозрачности и открытости процедуры голосования. Главным помощником в этом станет система видеонаблюдения с возможностью трансляции в сеть интернет. По сути, весь мир сможет наблюдать за тем, как у нас проходят выборы. Причем система обеспечивает наблюдение за ходом всех процедур голосования на избирательном участке весь день и процесс подсчета голосов», - отметил Председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев.
Председатель регионального Избиркома напомнил, что такая работа проводится уже во второй раз на выборах Президента, на самых главных выборах страны. Большинство жалоб и заявлений, которые поступали с помощью видеонаблюдения, сразу рассматривались и по ним принимались объективные решения. Очень много вопросов были оперативно сняты за счет такого способа контроля за ходом голосования.
Отметим, что всего в Югре на выборах главы государства будут работать 710 избирательных участков, системой видеонаблюдения будут охвачены 80% всех избирателей автономного округа. Впервые видеонаблюдение будет вестись и в помещениях всех 22 территориальных избирательных комиссий. На избирательных участках в Югре будет установлено 1152 ip-камеры в составе 576 программно-аппаратных комплексов (ПАК).
Программно-аппаратные комплексы для видеонаблюдения на избирательных участках состоят из двух ip-камер, источника бесперебойного питания, набора соединительных кабелей и антивандального шкафа. Оборудование на участках будет устанавливаться таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Одна камера направляется на места выдачи избирательных бюллетеней и работы со списками избирателей. Вторая камера показывает стационарные и переносные урны для голосования, а также места погашения неиспользованных и подсчёта использованных избирательных бюллетеней.
«В Югре «Ростелеком» специально для организации видеонаблюдения за ходом выборов Президента Российской Федерации построил более километра «оптики» до шести избирательных участков, в которых отсутствовала техническая возможность подключения ПАК с необходимой скоростью передачи данных. Также были проведены работы по расширению существующих магистральных каналов связи и увеличению пропускной способности оптических линий до всех остальных избирательных участков региона, – отмечает заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» Марс Ильхужин. – Работы по установке и настройке необходимого оборудования для осуществления видеонаблюдения планируем завершить к 1 марта. Успешная реализация проекта в ходе предыдущих президентских выборов, когда вся необходимая инфраструктура, технические и программные решения были созданы всего за несколько месяцев «с нуля», позволяет нам надеяться, что «Ростелеком» успешно справится с задачей на выборах в 2018 году».
Напомним, Распоряжением Правительства Российской Федерации ПАО «Ростелеком» определено единственным исполнителем работ по оказанию услуг, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляцией изображения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и хранением соответствующих видеозаписей, в целях организации и проведения выборов Президента РФ в марте 2018 года.
Пресс-служба аппарата Избирательной комиссии ХМАО-Югры