Наталья Комарова встретилась в Нефтеюганске с семьями детей, погибших и пострадавших в ДТП в декабре 2016 года

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Во встрече также принимали участие заместитель губернатора Всеволод Кольцов, уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова, глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев.
Глава региона предложила присутствовавшим оценить, что удалось сделать из того, о чем договаривались на предыдущих встречах: «Давайте сверим, может быть, что-то нужно изменить, подправить. После нашей с вами встречи 18 октября 2017 года я дала ряд поручений. Всего их было 12, десять из которых выполнено. В том числе по вопросам обеспечения безопасности при организованных перевозках групп детей, увековечивания памяти погибших с учетом мнения родных, разработки индивидуальных планов медицинского сопровождения и реабилитации пострадавших детей и тренеров на 2018 год, включая санаторно-курортное лечение».
Главе Нефтеюганска необходимо было проработать вопросы подготовки и утверждения технического задания для проведения капитального ремонта спортивной школы олимпийского резерва «Сибиряк». По словам Сергея Дегтярева, подготовлено техническое задание на ремонт спорткомплекса, в марте планируется провести торги. Общее техническое состояние «Сибиряка» оценивается как аварийное. Принято решение о проведении дополнительного обследования и определения стоимости реконструкции.
На вопрос родителей по поводу строительства нового спорткомплекса Наталья Комарова пояснила, что она обсуждала этот вопрос во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. «Если городская администрация успевает до 1 марта подготовить проектно-сметную документацию, то есть возможность включить объект в федеральные обязательства на 2018 год».
Отвечая на вопросы родителей, Всеволод Кольцов рассказал, что утверждена единая форма акта о недопуске автобуса к организованной перевозке детей. Все перевозки детей будут осуществляться централизованно, в рамках единого календарного плана мероприятий Югры – спортивных, культурных, образовательных и иных. С перевозчиками заключено 31 государственный и 52 муниципальных контракта.
«С родителями был согласован вариант по увековечиванию памяти погибших в гостинице «Олимпийская», - продолжил заместитель губернатора. - Размещены портреты детей, установлены электронные «свечи». Всем погибшим детям посмертно присвоено звание кандидата в мастера спорта. Премию «Признание» получили дети, оказывавшие помощь пострадавшим. На 2018 год разработаны карты медицинской реабилитации пострадавших в аварии спортсменов и тренеров. С учетом мнения медицинских работников и пожеланий родителей были выбраны санатории – в Евпатории, Сочи, Пятигорске, на Алтае, в Тюмени, с которыми заключены контракты».
Владимир Просвиркин поблагодарил за помощь в продолжении лечения: "Жена с ребенком сейчас в Москве. Нам оплатили дорогу, лечение, проживание. Спасибо".
По результатам курсов лечения и реабилитации 7 спортсменов допущены к занятиям. Остальные допускаются к тренировкам по мере реабилитации, по состоянию здоровья.
Всеволод Кольцов заверил родителей, что с взрослением их детей реабилитацию они будут проходить в медицинских учреждениях для взрослых. Двое пострадавших уже отдыхали в санатории по взрослым путевкам.
Поскольку мнения родителей разделились, где устанавливать мемориал в память о погибших (по словам Сергея Дегтярева, один вариант уже разработан), Наталья Комарова предложила родственникам участников трагедии обсудить этот вопрос дополнительно. «Сейчас на дороге сделали площадку на том месте – я часто езжу по этой трассе и всегда обращаю внимание. Там можно остановиться, оставить цветы. Но это федеральная дорога, там сложнее будет ухаживать за памятником. В любом случае - окончательное решение будет за вами».
Родственники погибших и пострадавших поблагодарили губернатора, главу города за оказываемую помощь и внимание.