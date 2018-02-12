Всемирный день радио: будьте с нами на «одной волне»!

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13 февраля – Всемирный день радио! Чем так знаменита радиотехника, что день её создания отмечают во всём мире? Ответ на этот вопрос вы найдёте на выставке «Телепорты в рюкзаке».
Выставка реализуется в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию Октябрьской революции. Революция, военные действия всегда были толчком для развития техники, именно в кризисных ситуациях рождаются новые идеи, реализуемые с минимальной ресурсной базой. Развитие радиотехники не стало исключением: для военных целей разрабатывались первые портативные полевые радиостанции.
На выставке «Телепорты в рюкзаке» можно увидеть эволюцию радиотехники: от идеи изобретения до использования полевых радиостанций, которые широко применялись при проведении геологоразведки. Посетители экспозиции узнают, что именно Ханты-Мансийский узел связи обеспечивал возможность коммуникации между полевыми отрядами геологов при работе в поле и геологоразведочными объединениями.
Без сомнения привлечёт внимание посетителей раздел «Немое радио», который содержит в себе коллекцию радиограмм далёких 1960-1970-х годов. Эти короткие записки из прошлого содержат в себе мысли, взаимоотношения, поступки - жизнь людей, которые «писали» нашу историю.
О развитии радио поведает раздел «Телепортация звука». Радиоприёмники и радиостанции разных моделей, усилители звука, наушники - по этим экспонатам можно проследить историю развития техники в нашей стране.
Подробно об истории радиосвязи в округе расскажет раздел «Секунда – километр тундры». Экспонаты, представленные здесь – это не просто предметы ностальгии по прошлому, а свидетели великих свершений и подвигов. В разделе представлены радиостанции, имевшие распространённое применение на территории округа в период 1950-1980-х гг.
Партнёр выставочного проекта - Федеральное Государственное бюджетное учреждение культуры «Политехнический музей» - предоставил для выставки более 30 уникальных предметов из своего музейного фонда. Модель приёмника конструкции А.С. Попова (сер. ХХ в.), радиостанция искровая переносная (1917 г.), радиоприёмник детекторный РГС (1914 г.) и многое другое ждёт посетителей выставки «Телепорты в рюкзаке».
Отдел по связям с общественностью Музея геологии, нефти и газа