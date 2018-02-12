Сергей Великий: «Прямая оплата взносов на капремонт исключает возможность неправомерного начисления управляющими компаниями»

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По информации регионального депутата, члена фракции «Единая Россия» Сергея Великого Югра переходит на прямое начисление взносов на капремонт многоквартирных домов.
Сегодня на новою систему работы полностью перешли девять муниципальных образований округа: Нижневартовск, Мегион, Покачи, Урай, Кондинский, Октябрьский, Нефтеюганский, Нижневартовский и Ханты-Мансийский районы. Отдельные квитанции от Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов также отправят жителям Ханты-Мансийска, Югорска, Советского района и посёлка Уньюган Октябрьского района.
«Удобно и не возникает лишних вопросов к управляющим компаниям, потому что суммы начисляет и направляет сам Югорский фонд капремонта. Интернет-сервис экономит время и нервы людей. Без очередей и комиссий можно оплачивать взносы через личный кабинет с персонального компьютера, планшета или мобильного. Система проста в использовании. Когда регистрируешься на сайте фонда, главное – правильно указать лицевой счёт. Он не совпадает с лицевым счётом за услуги ЖКХ», – комментирует работу нового сервиса руководитель Комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Думы Югры Сергей Великий.
С переходом на новые расчёты у собственников жилья появилась возможность получать информацию о начислении и оплате взносов без прямого обращения фонд капремонта. Это делает процесс обращения оперативным и автоматическим. Ранее процедура отнимала у заявителей до 10 дней.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа