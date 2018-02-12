Алексей Шипилов: Обеспечение законности и правопорядка на всех этапах избирательной кампании – важнейшее условие справедливых и демократических выборов

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Первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов провел заседание Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в Ханты-Мансийском автономном округе. Оно было посвящено выборам 18 марта 2018 года президента Российской Федерации. В его работе посредством ВКС приняли участие муниципальные образования округа.
«Обеспечение законности и правопорядка на всех этапах избирательной кампании – наша приоритетная задача и важнейшее условие справедливых и демократических выборов, учитывающих мнения всех без исключения избирателей. Каждая избирательная кампания требует консолидации усилий всех структур в решении задач и профилактике правонарушений, обеспечению комплексной безопасности граждан, и, конечно, соблюдении норм избирательного законодательства», - отметил Алексей Шипилов, обращаясь к участникам заседания.
По его мнению, главная задача правоохранительных органов – вести профилактическую работу, не допускать, а при необходимости пресекать правонарушения, а также обеспечивать общественный порядок при проведении массовых мероприятий, встреч кандидатов и доверенных лиц с избирателями и, конечно же, непосредственно в день выборов.
«В настоящей избирательной кампании огромное значение придаётся общественному контролю за выборами как гарантии честности, справедливости, законности и легитимности результата выборов», - отметил первый заместитель губернатора Югры.
Так, Общественная палата Югры подписала соглашение с Избирательной комиссией автономного округа о совместной деятельности в интересах соблюдения избирательных прав граждан, с этой же целью Общественной палатой Югры подписано соглашение с 23 региональными общественными организациями.
«Очень важно участие в этой деятельности политических партий, которые выступают в качестве наиважнейшего элемента политической системы общества, главными политическими акторами, полноправными представителями интересов и нужд определенных социальных групп», - отметил Алексей Шипилов.
Как сообщила заместитель председателя Общественной палаты округа Ольга Сидорова, учитывая общую численность избирательных участков (710) необходимо назначить 1420 общественных наблюдателей от Общественной палаты Югры и сформировать состав наблюдателей от Общественной палаты Российской Федерации в количестве 1420 человек.
«Целый день один человек не сможет находиться на участке, поэтому мы решили сформировать по 2 наблюдателя. Безусловно, они будут меняться. Мы были удивлены тому, насколько высока заинтересованность граждан стать наблюдателями. Это люди, которые не относятся к той или иной партии, независимые, лидеры общественного мнения. На сегодняшний день более 2 тысяч наблюдателей сформировано», - сказала она.
По словам Ольги Сидоровой, наблюдатели выразили пожелание обучиться, чтобы не допустить непрофессионализма в проведении наблюдения. С этой целью во второй половине февраля Общественной палатой Югры совместно с Избирательной комиссией автономного округа запланировано проведение ряда обучающих семинаров и вебинаров.
В завершение заместитель председателя Общественной палаты Югры обратилась к представителям региональных отделений политических партий с предложением продолжить практику 2016 года и вновь подписать Декларацию об открытой и честной политической конкуренции в ходе выборов президента Российской Федерации на территории Ханты-Мансийского автономного округа.