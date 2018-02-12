Владимир Семёнов поприветствовал участников соревнований по северному многоборью

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В Нефтеюганском районе прошёл XX чемпионат по северному многоборью «Звёзды Югры» в зачёт XV Спартакиады городов и районов региона, посвящённый 88-ой годовщине автономного округа.
Северное многоборье включают в себя пять видов состязаний: метание тынзяна (аркана) на хорей, метание топора на дальность, прыжки через нарты, бег с палкой по пересечённой местности и национальный тройной прыжок.
Участниками турнира стали 59 спортсменов из 10 муниципальных образований автономного округа. В командном зачёте первое место – у хозяев Нефтеюганского района, на втором месте – Сургутский район, на третьем – Белоярский район.
Отметив успехи спортсменов Нефтеюганского района и чёткую работу организаторов, депутат окружной Думы, вице-президент Федерации спортивной борьбы России Владимир Семёнов подчеркнул: «В Нефтеюганском районе никого не удивишь крупными состязаниями и международными турнирами, известными спортсменами и громкими титулами.
Соревнования, связанные с традициями северных народов и историей Югры, имеют в этом списке совершенно особый статус. Что Кубок Губернатора по гребле на обласах, много лет проходящий на базе отдыха «Сказка», что соревнования по северному многоборью, я бы их назвал визитной карточкой региона. Пока на эти состязания приезжает столько спортсменов, пока горят глаза у мальчишек, пока тынзян попадает на хорей, я спокоен за судьбу малых северных народов».
Напомним, проведение крупных соревнований по северному многоборью в Нефтеюганском районе имеет давнюю историю. Об этом на церемонии открытия чемпионата напомнил участникам председатель окружной Федерации северного многоборья, главный судья соревнований Олег Хатанев: «Первое большое соревнование на территории Пойковского состоялось в 1994 году – чемпионат Тюменской области. В 2008 году здесь проходил Кубок России по северному многоборью, и спортсмен из Магадана установил рекорд России в тройном национальном прыжке – 11.80».
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа