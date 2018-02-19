Югорчан приглашают принять участие во всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия»

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Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает:
Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» объявил фестивальный сезон.
В 2018 году в рамках ХХVI всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия - 2018» проводится заочный песенно-поэтический конкурс «Люблю тебя, моя Россия!».
Такая тема заочного конкурса была определена народным голосованием, в котором приняли участие более 15000 человек. Цель конкурса – патриотическое воспитание подрастающего поколения, демонстрация уникальности, богатства и разнообразия авторского песенно - поэтического творчества, поиск и поддержка в профессиональном становлении талантливых композиторов, поэтов и исполнителей, сохранение и развитие российской культурной самобытности.
Конкурс проводится по трем номинациям. Первая номинация - основной конкурс для поэтов, авторов музыки, и авторов слов в возрасте от 18 лет и старше. Вторая и третья номинации - школьная мастерская и семейная мастерская, в которых могут принять участие поэты, исполнители, авторы слов и музыки, ансамбли, трио, дуэты с детьми в возрасте до 18 лет.
Творчество участников оценит жюри, которое формируется из известных авторов - исполнителей, членов Союзов писателей, композиторов России, преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства.
Заочный конкурс расширяет границы фестиваля, и открывает возможность участия в нем даже тем, кто не может приехать на фестивальную поляну. Узнать подробную информацию о конкурсе и порядке его проведения можно на официальном сайте фестиваля www.grinlandia.ru.
Прием заявок продолжается до 30 марта.
Напомним, «Гринландия» ведет свою историю с 1986 года. Традиционно фестиваль проходит с 19 по 22 июля в Кировской области на живописном берегу реки Быстрица. Фестиваль назван в честь писателя Александра Грина, который родился, и провел детство на Вятской земле.